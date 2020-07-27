У випуску програми "Про головне" за 27 серпня – повне та всеосяжне припинення вогню на Донбасі протрималось 20 хвилин. Російські бойовики гатили зі стрілецької зброї, ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів в бік військовослужбовців ЗСУ. В Одесі оголосили надзвичайну ситуацію регіонального рівня через затонулий танкер Delfi. Із судна періодично витікає нафта.

Також у випуску "Про головне" на 24 каналі: Попри пандемію коронавірусу, країни одна за одною починають відкривати свої кордони для туристів. Все більше українців хочуть полетіти відпочивати в теплі краї. Втім, нас чекають не в усіх країнах світу.