У випуску програми "Про головне" за 13 липня – на розгляд Ради винесуть скандальний документ "слуги народу" Бужанського. Він пропонує скасувати перехід російськомовних шкіл на навчання українською з 1 вересня. Постанову про проведення місцевих виборів відкликали з парламенту. Її прибрали з порядку денного на прохання президента Володимира Зеленського.

Також у "Про головне" на 24 каналі:

"Слугам народу" розіслали так звані рекомендації, як спілкуватися з виборцями про свою роботу. Щоправда, вони відхрещуються від отримання таких документів.

Рада у першому читанні ухвалила законопроєкт про посилення відповідальності за вчинення смертельного ДТП у стані алкогольного сп'яніння.