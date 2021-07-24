Про що говоритимуть Байден та Зеленський: американський дипломат назвав теми зустрічі
Джерело:"Суспільне"
Президент Володимир Зеленський зустрінеться зі своїм американським колегою Джо Байденом 30 серпня. У Держдепі США розповідають, що глави держав обговорять питання безпеки та реформи в Україні.
Про це в інтерв'ю розповів заступник помічника держсекретаря з питань Європи та Євразії Джордж Кент. Кент зазначив, що президенти сконцентруються на найважливіших трьох блоках питань.
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Головні блоки питань на зустрічі Байдена та Зеленського
- Перший блок: проблеми безпеки: мовиться про різні види російської агресії проти України. Це не лише – питання Донбасу, а й Чорного моря.
- Другий блок: енергетична безпека.
- Третій блок: програма реформ. Акцент на антикорупційних реформах та реформах правосуддя. Проте обговорять і інші реформи інституцій.
Реформа правосуддя є критично важливою
Американський дипломат наголосив, що саме реформа правосуддя є критично важливою для Вашингтона.
Нещодавно Верховна Рада ухвалила кілька ключових законів, і це перший крок у надії створити повноцінний сектор правосуддя, який забезпечує рівність та доступ,
– зазначив Кент.
Він також запевнив, що відносини між Україною та США – це не просто один візит, а ціла система постійних контактів на різних рівнях. Щодо дати візиту, то, каже Кент, це було питання планування.
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Що відомо про візит Зеленського до США
- Президент Байден запросив главу України до США під час телефонної розмови на початку червня.
- Раніше ймовірними датами вважали кінець липня – початок серпня.
- Проте Білий дім повідомив про точну дату візиту 21 липня. Зеленського чекають у Вашингтоні 30 серпня.
- Український президент привітав цей крок американської сторони та висловив сподівання на плідну співпрацю.