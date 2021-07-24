Про що говоритимуть Байден та Зеленський: американський дипломат назвав теми зустрічі

Президент Володимир Зеленський зустрінеться зі своїм американським колегою Джо Байденом 30 серпня. У Держдепі США розповідають, що глави держав обговорять питання безпеки та реформи в Україні.

Про це в інтерв'ю розповів заступник помічника держсекретаря з питань Європи та Євразії Джордж Кент. Кент зазначив, що президенти сконцентруються на найважливіших трьох блоках питань.

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Головні блоки питань на зустрічі Байдена та Зеленського

Перший блок: проблеми безпеки: мовиться про різні види російської агресії проти України. Це не лише – питання Донбасу, а й Чорного моря.

проблеми безпеки: мовиться про різні види російської агресії проти України. Це не лише – питання Донбасу, а й Чорного моря. Другий блок: енергетична безпека.

енергетична безпека. Третій блок: програма реформ. Акцент на антикорупційних реформах та реформах правосуддя. Проте обговорять і інші реформи інституцій.

Реформа правосуддя є критично важливою

Американський дипломат наголосив, що саме реформа правосуддя є критично важливою для Вашингтона.

Нещодавно Верховна Рада ухвалила кілька ключових законів, і це перший крок у надії створити повноцінний сектор правосуддя, який забезпечує рівність та доступ,

– зазначив Кент.

Він також запевнив, що відносини між Україною та США – це не просто один візит, а ціла система постійних контактів на різних рівнях. Щодо дати візиту, то, каже Кент, це було питання планування.

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Що відомо про візит Зеленського до США