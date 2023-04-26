Китай відправить спеціального представника в Україну після розмови Сі та Зеленського

У середу, 26 квітня, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із главою КНР Сі Цзіньпіном. Після цієї розмови Пекін заявив, що направлять спецпредставника до України для врегулювання "кризи".

Про це заявила речниця МЗС Китаю Хуа Чуньїн. Вона наголосила, що Пекін чіткий та послідовний у своїй готовності розвивати двосторонні відносини з Україною та стратегічне партнерство

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Деталі розмови Зеленського з Сі Цзіньпіном

"Китай відправить спеціального представника китайського уряду з питань Євразії в Україну та інші країни для поглибленого спілкування з усіма сторонами щодо політичного врегулювання кризи в Україні", – заявила речниця.

Вона також наголосила, що "в українській кризі Китай завжди стоїть на боці миру, а основна позиція полягає в сприянні мирним переговорам".

"Китай не створив українську кризу і не є стороною кризи. Як постійний член Ради Безпеки ООН і відповідальна велика країна, Китай не буде сидіти склавши руки, не підливатиме масла у вогонь і тим більше не використовуватиме ситуацію для власної вигоди", – сказала Хуа Чуньїн.

В МЗС Китаю не уточнили, чи досягли сторони якихось конкретних домовленостей. Проте, за словами речниці, Китай продовжуватиме надавати Україні гуманітарну допомогу "у міру своїх можливостей".

Хто очолить китайську делегацію в Україну

Як пише CNN, колишній посол Китаю у Росії Лі Хуей очолить делегацію, яка приїде в Україну для врегулювання "кризи".

В китайському МЗС стверджують, що в планах Лі Хуей відвідати не тільки Україну, а й низку інших країн для проведення поглибленого спілкування з усіма сторонами з питань "політичного врегулювання конфлікту".

Китай виступає за мирні переговори

, що Лі обіймав посаду посла Китую в Росії з 2009 до 2019 року. У 2019 році російський диктатор Путін нагородив Лі Орденом Дружби.

Сі Цзіньпін заявив, що "Пекін готовий співпрацювати з Києвом" незалежно від міжнародної ситуації. Він сказав, що у війні Росії та України Китай перебуває "на стороні світу".

"Китай зосередиться на просуванні мирних переговорів і докладе зусиль для якнайшвидшого припинення вогню", – сказав Сі.

При цьому він закликав Зеленського сприяти мирним переговорам з Росією.

, що 26 квітня глава держави повідомив про розмову з Сі Цзіньпіном. Він зазначив, що спілкувався із Сі довго. Президент України вірить, що цей діалог буде поштовхом до розвитку двосторонніх відносин.