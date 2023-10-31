Путін змінив командувача Росії на Херсонщині: розвідка Британії розповіла, про що це свідчить

Російське керівництво, ймовірно, змінило командувача окупаційних військ на Херсонщині. Зміна командувача відбулася на тлі ймовірної активізації українських військ на Херсонщині.

За даними російських державних ЗМІ, заступник командувача російськими військами в Україні Михаїл Теплінський, ймовірно, особисто взяв на себе командування Дніпровським угрупованням російських військ, замінивши Олега Макаревича. Це угруповання відповідає за окуповані райони Херсонської області, включно зі східним берегом Дніпра.

Раніше Думали, що заарештований: в ISW сказали, про що свідчить поява російського генерала Теплінського

Путін змінив командувача на тлі активізації бойових дій на Херсонщині

Як зазначають у розвідці Британії, в попередні тижні в цьому районі активізувалися бойові дії, оскільки українські сили намагаються відновити контроль над східним берегом річки Дніпро, який контролюють росіяни.

В огляді розвідки мовиться, що Теплінський, ймовірно, користується великою повагою в російському генштабі та має досвід командування операціями в цьому районі. Він був офіцером на місцях, який відповідав за відносно успішне виведення російських військ із західного берега Дніпра в листопаді 2022 року.

Майже напевне відбиття українських атак у районі Дніпра та утримання території в окупованій Херсонській області залишається пріоритетним завданням для російських військ в Україні,

– йдеться в огляді.

Також у розвідці Британії додають, що призначення Теплінського, ймовірно, свідчить про посилення тиску на російські сили, які захищають цю територію.

Чому Путін звільнив Макаревича: аналіз ISW