Цей момент відразу впав в очі: один нюанс розкрив, про що Віткофф міг домовлятися з Путіним

Зустріч Путіна та Віткоффа, уривок якої був зафіксований медіа, має один важливий нюанс. Він, ймовірно, свідчить про те, що американський політик приїхав до Кремля не лише задля переговорів щодо встановлення миру.

Політологиня-американістка Олександра Філіппенко в ефірі 24 Каналу розповіла, що короткий фрагмент візиту Стіва Віткоффа до Кремля має цікавий момент. На відео видно і добре чутно, як до нього підходить дівчина, і він у неї питає: "Ви моя перекладачка з посольства?" Тобто це говорить про те, що Стів Віткофф, який приїхав на переговори, не знає, хто йому буде перекладати.

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Про що свідчать такі слова Віткоффа

"Якщо це переговори бізнес-партнерів – тоді добре, Кіріл Дмитрієв теж міг би перекладати. Але якщо це переговори, що стосуються війни, миру, бомбардувань, захоплення територій – як можна не знати, хто буде твоїм перекладачем? Коли ти сідаєш за стіл із Владіміром Путіним, який неодноразово перегравав президентів, завдяки хитрості та КДБшній загартованості – як узагалі таке можна уявити", – сказала Олександра Філіппенко.

Вона додала, що це дає підстави думати, що Стів Віткофф говорив у першу чергу про бізнес. Це саме те, що цікавить Дональда Трампа, бо він закликає Путіна зупинитись не через співчуття до загиблих, а для розвитку партнерства по бізнесу.

Але у той час, коли в США не можуть піти на бізнес через атаки на Україну, для російської сторони це принципові питання. Це теми, які турбували Владіміра Путіна ще з початку його влади. Його хвилювала ідея відновлення радянської державності, домінування.

Країни Балтії встигли вступити до ЄС і НАТО, але він хоче прибрати до рук усе, що ще залишилось. І, звичайно, в першу чергу – Україну. Це головний об'єкт його інтересу. Жодних змін не відбувається. Справді, виступ Сєргєя Лаврова в програмі Face the Nation повторював кремлівські наративи. Плюс – звинувачення на адресу США, згадки про Югославію тощо. Лавров, звісно, не міг цього уникнути,

– сказала політологиня.

Вона додала, що американські журналісти ставили питання: хто є перешкодою для миру. Це питання звучить постійно, тому що Трамп іноді каже, що не Путін – перешкода, а Володимир Зеленський, мовляв, не погоджується.

Зараз Дональду Трампу, очевидно, потрібно щось сказати. Йому псують 100 днів президентства – а для нього це болюча тема, це дуже неприємно,

– сказала Філіппенко.

Вона додала, що тому, можливо, Трамп усе ж таки дослухається до своїх однопартійців та світових політиків, які кажуть, що Путін просто водить його за ніс. Але поки що Трамп стоїть на своєму й каже, що "видно неймовірний прогрес"