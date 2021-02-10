Про що Зеленський розмовляв з Джуліані перед скандальним дзвінком Трампа: інформація ексрадника

Колишній радник президента Володимира Зеленського Ігор Новіков запевняє, що Руді Джуліані – адвокат Трампа, наполягав, аби Україна розпочала кримінальне розслідування щодо сина Джо Байдена – Гантера. Новіков навіть готовий свідчити проти Джуліані.

Розшифровку 40-хвилинної розмови отримав журнал Time.

До теми Скандальна розмова Трампа та Зеленського: повний текст українською

При розмові були присутні Новіков та Єрмак

При розмові адвоката Трампа з Зеленським був присутній не лише сам Новіков, а й теперішній голова Офісу Президента Андрій Єрмак – тоді ще у статусі радника.

Розмова відбулась 22 липня 2019 року. Вже через 3 дні після цього подзвонив сам Дональд Трамп. І цей телефонний дзвінок став причиною для його першого імпічменту.

Натяки Джуліані були дуже прозорі

Новіков наголошує, що Джуліані був дуже обережний у висловлюваннях, проте його натяки були прозорі та зрозумілі – справа проти сина майбутнього американського президента та самого Байдена.

Все, що нам потрібно від президента (Зеленського – 24 канал), щоб він сказав: "Я доручаю це чесному прокурору, і він розкопає існуючі докази",

– зазначив під час розмови Джуліані.

Також він зауважив, що не має наміру "створювати проблеми тим, хто на них не заслуговує".

Новіков готовий виступати проти Джуліані в суді

Стенограму цієї розмови в Україні тримали у таємниці, проте після зміни влади в США, вона таки була оприлюднена.

Я вважаю, що дії мера Джуліані загрожували нашій національній безпеці. Ми несемо відповідальність за те, щоб будь-які зусилля, направлені на втягування нашої країни у внутрішню політику союзників не залишалися безкарними,

– сказав Новіков.

Що відомо про скандальну розмову Трампа та Зеленського

Розмова Дональда Трампа та Володимира Зеленського, у якій він каже, що добре б "вивчити справу Байдена" мала неабиякий резонанс у США. В американському Сенаті такі дії глави Білого дому протрактували, як використання влади, аби схилити іноземні держави до участі в передвиборчій кампанії США.

Через цей телефонний скандал спікер Палати представників Ненсі Пелосі оголосила про початок формальної процедури імпічменту президента Дональда Трампа. На відміну від Палати представників, Сенат 45-го американського президента виправдав.

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