Про електронні зміни в житті українці та зарплату: інтерв'ю з міністром Федоровим

Наймолодший міністр Михайло Федоров був ІТ-бізнесменом і саме він керував інтернет-напрямом під час президентської кампанії Володимира Зеленського. Зараз він очолює Міністерство цифрової трансформації. В інтерв’ю 24 каналу він розповів про те, які зміни готує його команда, чи можна буде проголосувати електронно на наступних виборах, свою зарплату та особисте життя.

Про переведення державних послуг в електронний варіант

Розкажіть про портал "Дія"?

Десь через місяць ми запускаємо портал "Дія". Це буде великий портал і це буде мобільний додаток. Він включатиме державні послуги, які сьогодні можна отримати на різних сайтах – реєстрація чи закриття бізнесу, допомога при народженні. Що моє найулюбленіше і над чим я працюю – ми запускаємо додаток, де будуть водійські права, техпаспорт на авто, ідентифікаційний код та студентський.

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Ми зараз на рівні уряду запускаємо постанову, яка дозволить зробити експеримент на певний час. Поліцейський зможе дивитись ваш додаток і ваші мобільні права такі онлайн, і не просити вже у вас пластик. Що цікаво, тільки за цей рік українців оштрафували на 71 мільйон гривень через те, що в них зі собою не було прав.

Що таке "Дія"?"Дія", або якщо розшифрувати абревіатуру, "Держава і я" – це проєкт Кабміну про державу в смартфоні.



У додаток планують додати такі функції:

– проголосувати на виборах;

– написати скаргу на чиновника;

– перереєструвати автомобіль;

– стежити за успішністю дитини у школі;

– сплатити податки чи комунальні послуги;

– отримати рецепт на ліки;

– зареєструвати дитину після народження;

– отримати чи надати дозвіл на будівництво.

Тобто ці права будуть прирівнюватись до паперових?

Так. Якщо там щось сталось і в тебе будуть виймати права, то поліцейський як і до цього зможе там статус поміняти в себе на планшеті і у вашому додатку. І в електронних правах зміниться статус та колір. Не треба буде фізично забирати права і ганятись за водіями.

Як це буде виглядати? До прикладу, коли ми користуємось залізницею, то ми купуємо квиток і потім його потрібно просканувати, щоб перевірити чи він справжній. А з правами як буде?

В нас буде QR-код на правах, тобто кожен зможе перевірити, чи вони дійсні. Також поліцейский зможе перевірити по серії та номеру.

Це тільки водійські права можна перевірити?

Так само можна перевірити технічний паспорт на автомобіль, що теж важливо. Це студентські квитки, а це до речі важкий проєкт з технічної точки зору, бо не все готово технічно. Ми над цим дуже важко працюємо. Студентські квитки відкривають багато бізнес можливостей, тому що, наприклад, кінотеатри сьогодні не можуть перевірити, чи студентський квиток дійсний. А коли ми відкриємо можливість перевіряти в реєстрі чи по QR-коду студентський, то кожен бізнес зможе проводити різні акції, знижки тощо.

Зараз замість паспорта вже діє ID-картка і до неї дають такий витяг, у якому зазначено, що фактично ніхто немає права вимагати документи у цифровому вигляді. Але на ділі це не працює. Чи не буде так діяти і з цією системою?

Щодо ID-картка, то з 1 листопада буде потрібно менше з собою носити документів і на ID-картка ми нанесемо цифровий підпис. Ми розуміємо, чому носиться довідка з місцем вашої реєстрації, бо немає єдиної бази даних. І ми над цим теж працюємо. Тому мине деякий час і можна буде носити лише одну ID-карту.



Михайло Федоров

Загалом, я дуже хочу і я зроблю, що за декілька років не потрібно буде носити жодного пластикового документа. Я вважаю, що держава все знає про людину, ваші дані є у багатьох реєстрах, тому наступний крок після студентських буде електронний ID-паспорт, що буде у телефоні. Я дуже хочу, це моя мета, щоб усі внутрішні перевезення здійснювалися без паспортів, а з електронним зразком вашого документа.

Якими ще послугами можна буде скористатися онлайн? Наприклад, розлучитися чи одружитися.

Я думаю, що це не першочергові послуги. Бо вже є держави, які оцифрували ці послуги, але розлучення чи шлюб реєструються фізичним приходом. Але я думаю, що ми теж зможемо таке зробити. Зараз проаналізували всі найпопулярніші послуги у країні і зробили топові послуги, які ми переносимо.

Це стосується бізнесу, наприклад, відкриття чи закриття ФОПів, допомога при народженні. Можливо, ви чули про проєкт "Є-Малятко", коли народжується дитина, то ти автоматично отримуєш всі послуги, наприклад, реєструєш дитину, вона отримує ідентифікаційний код, одразу потрапляє в реєстр РАГСу тощо.

Одразу реєструється картка, відкривається рахунок у банку. До слова, з нового року з’явиться можливість відкривати рахунок онлайн, бо наразі такої можливості немає, потрібно приходити у банк.

Дивіться відео з презентації Міністерства цифрової трансформації:

Мені подобається, що ми знайшли такі неявні послуги, які є дуже корупційними. Це, наприклад, перевезення габаритного товару країною. Сьогодні, щоб отримати дозвіл для автівки, аби перевезти вантаж, потрібно збирати купу документів у кожній області, надсилати їх у Нацполіцію.

Я думаю, ви розумієте як це робиться. Ми хочемо зробити так, аби ти просто відмітив маршрут, вказав габарити товару, що ти везеш і тобі автоматично порахувало вартість. І все це без чиновника.

Ми вже відтестували, але там є юридичні моменти, ми запускаємо найближчим часом електронний кабінет забудовника. Коли ти можеш повідомити онлайн про те, що ти почав щось будувати.

Загалом приблизно 100 найпопулярніших послуг ми плануємо перевести онлайн. За декілька років 100, а за 5 – усі, що є. Якщо послуг через 5 років немає онлайн, то значить, що їх взагалі не існує. Ми поставили собі цей принцип. І повірте, коли ти ставиш у такий спосіб питання, в тебе мозок міркує по-іншому і ти думаєш про те, у який спосіб це можна зробити.

Тому ми сьогодні описуємо методологію того, як одразу відцифрувати сотні послуг, як знайти спеціалістів, як побудувати бізнес-процес, як зробити так, щоб на нашому порталі "Дія" можна було малювати бізнес-процеси і створювати нові послуги без знань коду та програмування. А менеджер проєкту на боці центрального органу влади чи якоїсь комісії зміг сам зробити цей процес і запустити послугу.

Я знаю, що ви також займаєтеся напрямком медицини. Які там будуть послуги?

Це називається I-hels, дуже важливий напрямок для нашої країни. Є база даних, що містить дані усіх жителів країни, які почали брати участь у реформі медицини, підписувати контракти зі своїми лікарями.

Наразі ми займаємося цією базою даних, аналізуємо стан захищеності та якість даних. Ми хочемо зробити так, аби якнайшвидше з’явилася можливість видачі електронних рецептів. Також ми працюємо над дуже важливим проєктом – реєстром трансплантації органів.

Ви казали, що до наступних виборів українці зможуть проголосувати через смартфон.

Звичайно, все, що ми кажемо – ми над цим працюємо. Ми проводимо дослідження, нам допомагають різні фонди і ми вирішуємо як будемо до цього рухатися. Я чую багато про проблеми з кібербезпекою, про те, що наша ментальність до цього не готова. Я вважаю, що все можливо.

Коли я зможу завантажити цей додаток?

Я перший раз кажу якусь конкретну дату … Давайте так, 1 грудня, я буду дуже сподіватися, що ви зможете це зробити.

Про Офіс Президента та особисте життя

Ми з вами зустрічалися влітку, тоді Ви вже були радником президента. Але так, як вам не подобався Офіс Президента, ви казали, що він дуже помпезний. Тому у вас був досить стриманий офіс в мінімалістичному стилі у бізнес-центрі. Вам, мабуть, має бути некомфортно зараз у вашому кабінеті?

Я з бізнесу. Завжди працював в open space і кабінетах, які мені подобаються. Я думав, що це дуже важливо і впливає на ефективність, настрій, тощо. Але коли я попрацював у кабінеті три дні, то зрозумів, що всі ці роки мені було комфортно не через те, яке в мене приміщення, а через людей, з якими я працюю.

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Чим більше тут стало людей, з якими я працюю, які хімічно мені до вподоби, тим більше я не помічаю, що в мене, наприклад, двері посеред стіни. Вони нікуди не ведуть, просто не відкриваються. Що в мене крісло тутр, на якому я не сиджу, дуже таке графське. В ньому я відчуваю наче мені років 50-70, я міністр енергетики і зараз буду казати, як нам щось збудувати негарне. Тому мені подобається сидіти з командою за столом, де в нас всі наради проходять.

А телефони на столі?

Один раз мені по ньому телефонувала колишня голова ЦВК. Вона вирішила, що після перемоги на парламентських виборів "Слуги народу", від якої я був депутатом на один день, їй теж цікаво електронні вибори. І вона зателефонувала, щоб домовитися про зустріч. Але її вже зняли.



Робочий стіл Михайла Федорова

Все ви вирішуєте через смартфон?

Ну, як сказати все, багато питань.

Скільки часу ви проводите в телефоні?

На моєму телефоні програма показує, що 4 години. Вдень у мене 8 годин – це регулярні зустрічі із менеджментом нашого Міністерства і керівниками проєктів… Такий темп, що декілька годин можу телефон не брати зовсім. Є приймальня, де дівчата відповідають на повідомлення та приймають дзвінки. Вони роблять все, щоб я був ефективним і фокусувався на предметі своєї роботи.

У вас перший розряд з шахів, правильно?

Ну, взагалі я кандидат у майстри спорту, але я його не підтвердив. У якомусь році треба було це зробити і тому офіційно у мене перший, але взагалі я виконав норму кандидата у майстри спорту.

А як давно ви займаєтеся? Це було якесь дитяче захоплення?

В 9 років почав займатися шахами. Це випадково трапилося і в 12 років у мене вже був перший розряд і в 13 я виконав норму кандидата у майстри спорту. Вже в 13-14 років почав викладати шахи в школі.



Шахи – хобі міністра

Якщо у вас шахи в кабінеті – це означає ви граєте?

Я на цих вихідних привіз. У нас в неділю було засідання Кабміну. Я приїхав на своєму авто, а вони були в багажнику. Мені подарували їх ще півроку тому. Я дістав їх і заніс в кабінет. Думаю, нехай тут лежать.

Я шукаю партнера, може, хтось з міністрів грає в шахи і ми колись зможемо годину на рік пограти.

Ви казали, що займаєтеся спортом?

Так, я довго займався тайським боксом, але в мене були травми. Тому останнім часом я просто ходжу до залу зі своєю жінкою. Останній місяць, коли уряд призначили, я ще не був.

Коли я дивилася ваші соціальні мережі, то побачила, як тепло ви пишете про свою родину, зокрема про дружину. Я знаю, що вона вас підтримує і навіть на деякі ваші важливі заходи приходить, коли ви стали міністром. Який ви батько і чоловік?

Мені дуже важко розповідати який я батько і чоловік. Це дуже суб’єктивно. Можна було б бути кращим батьком і чоловіком – більше приділяти часу. Для мене це дуже важливо. Я вважаю, що це найважливіша сфера життя. Тому багато часу проводжу з дружиною та дитиною. Беру операційну участь у вихованні дитини.

Чи є у вас традиції чи хобі, коли ви разом проводите час?

Я вже казав, що ми разом займалися спортом. І думаю, продовжимо разом з дружиною. У нас є традиції на вихідних десь поїхати разом і пообідати всією родиною. Ми дуже багато подорожували до призначення.

У мене дитині 2,7 років і ми вже десь 20 країн відвідали. Почали подорожувати, коли дитині було 3 місяці.

Це ж дуже складно?

В тому й справа, я сьогодні не знаю, як це подорожувати, без дитини. Як почали в три місяці й от до призначення… Перед призначенням, за декілька днів, ми були в Нью-Йорку, з дружиною, без дитини.

Зараз я не знаю, як це робити і навіть у найближчих планах цього нема, тому що велика кількість роботи.

Зарплата та нерухомість

Ви отримали першу міністерську зарплату? Скільки?

Так, ЗМІ пишуть, що я отримав більше 50 тисячі гривень. Проте, фактично, там було десь 40 тисяч гривень.

Це достатня кількість грошей, щоб прожити з родиною?

Ні. Просто я займався до цього бізнесом завжди і я звик подорожувати. Але ми живемо дуже просто, тому нам цього вистачає. Проте, якщо ми кажемо про подорожі, про допомогу батькам, то цього вже не зробиш. Але за ці роки ми напрацювали. Ми розуміли, чому йдемо. Ми розуміли, скільки заощадили грошей до цього.

Тому для нас це не первинне питання і думаю, нам треба доказати, що ми вміємо робити результат. І питання заробітної плати, якщо правильно нам виставити КРІ і правильно їх виконувати, – це не головне.

Ви з Запоріжжя, ви тут орендуєте квартиру чи придбали?

Я переїхав рік тому у Київ, у вересні. На початку вересня 2019 (ймовірно, йдеться про 2018 рік -24) року, а квартиру теж купив восени. Півроку ми переїжджали, почали тут робити ремонт і ось закінчили його місяця три потому.

Питання від українців

Через соціальні мережі ми попросили наших глядачів, щоб вони поставили вам запитання. І найбільше запитань стосувалося двох тем. Перше – це вашого віку. Всі дуже емоційно реагують, що ви такий молодий. Наскільки вам комфортно в такому молодому віці бути в Кабінеті Міністрів й на скільки ви відчуваєте себе досвідченим?

Я впевнений, що сьогодні таке поняття, як соціальний вік, він важливіший, аніж фізичний чи фізіологічний. Й надалі буде ставати ще важливішим. Я сьогодні зустрічаю людей, котрим 19-20 років, але рівень їх розуміння теми, ситуації, філософський погляд – дуже глибокий. Тому сьогодні, коли в нас є відкритий доступ до інформації, інтернету, є можливість знайомитися, навчатися.

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Процес соціалізації він дуже швидкий. Сьогодні важко зрозуміти людині 20, 25 чи 30 років. Мені, наприклад, кажуть, що я виглядаю далеко за 30 років, тому це не важливо. А важливо те, яка ти людина, яка в тебе суть і що ти знаєш, вмієш.

Тому я в 28 років частіше спілкуюся з людьми, яким за 40 й мені з ними дуже комфортно. Я можу спілкуватися на сімейні теми, батьківство й для мене це все дуже комфортно. Тому в 28 років я себе відчуваю соціально на 35-40 років.

У вас була спроба стати депутатом у віці 23 років.

Це дуже цікава ситуація. В мене брали інтерв’ю і я вже розповідав, що я займався бізнесом вже в цьому віці та допомагав своїм друзям, які просували політичну партію. Я допомагав їм там фінансово, організаційно і от виплило, що я там з’явився в списках цієї партії. На 200 чи якому місці.

Я юридично цю ситуацію вирішу, бо мені цікаво, хто за мене подавав якісь документи, тому що я нічого не подавав.

Ви навіть не знали?

Я навіть не знав. Дізнався від журналістів й потім у "Вікіпедії" про себе прочитав. Це дуже цікаво, в мене й зараз немає політичних амбіцій, я ніколи не хотів стати політиком. Тоді я займався й був сфокусований на бізнесі. Але, коли я щось беру, то намагаюся зробити це найкраще і на високому рівні.

Якщо б я навіть хотів у якомусь віці стати депутатом, то я б точно не пішов до непрохідної партії на 200 якомусь місці. Напевно, так мою допомогу сприйняли дуже буквально, тому вирішили мене так приблизити до статусу народного депутата.

В мене ніколи не було якихось дій, пов’язаних з тим, щоб стати політиком. Це тільки зараз так воно склалося, що саме сьогодні в цей час у мене є ресурси й бачення, що треба зробити в країні, тому я тут сьогодні.

Інше питання, яке всіх цікавить, коли ви почнете спілкуватися українською мовою. Але ми вже бачимо це.

Так, ми з вами тут спілкуємося українською мовою. Я народився вже в незалежній Україні. Я навчався українською. В університеті я добре вчився, тому готувався до семінарів, лекцій, часто виступав українською мовою.

Нещодавно знайшов свою першу наукову роботу, яка була присвячена трансформації молодіжного підприємництва. І вона написана українською мовою. Я пам’ятаю, що мені російською було важко писати щось наукове. Я розмовляв та писав українською мовою.



Михайло Федоров

Але 5 років я займався підприємництвом, дуже багато читав російськомовної літератури. Саме американської бізнес-літератури, яка перекладена на російську. Коли не практикуєш, то потім важко говорити на професійні теми українською мовою. Сьогодні повертаюся на шлях україномовної людини.

Я думаю, що за деякий час і на дуже вузькі професійні теми зможу спілкуватися українською. Ви бачите, що в мене і зараз немає жодних бар’єрів.

Англійська мова. Ви також працюєте ще й над цим питанням?

Завжди в школі у мене було дві четвірки. Вже дев’ятки були, адже я по 12-бальній системі вчився. Завжди було дві дев’ятки, а все решта було відмінно. Це російська мова й англійська мова. В мене якась фонетична недосконалість або я не знаю, яка там проблема. Але щось мови мені не так легко даються, тому англійську мову я вивчаю.

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В мене вже є декілька європейських політиків, які мені дуже подобаються і яким я в очі сказав: "Наступного вашого приїзду восени 2020 року ми будемо спілкуватися англійською мовою вільно". Я вже за декілька місяців без перекладача проводжу 90% зустрічей. Все розумію, пишу собі нотатки. Ще є бар’єр спілкуватися англійською, але все швидко зробимо.

Знаєте, яке найнезвичніше запитання було? Де ви служили?

Коли я навчався в Запорізькому національному університеті, то проходив навчання на військовій кафедрі. Тому закінчив військову кафедру за спеціальністю артилерист. В нас був курсовий офіцер, який був дуже чесною та поважною людиною й ми реально там навчалися. Ми стріляли, вивчали з чого "Гаубиці" створені, як вони працюють. В нас реально було навчання. Тому в мене є навіть звання молодший лейтенант.