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      Про Зеленського, війну на Донбасі та "Приватбанк": ексклюзивне інтерв'ю з Коломойським

      Наші гроші 159

      Про перемогу Володимира Зеленського на виборах, події на Сході України та націоналізацію "Приватбанку" – розповів Ігор Коломойський в інтерв'ю для програми "Наші гроші".

      Про перемогу Зеленського

      – Перемогу Зеленського святкував в домі своїх батьків з рідними та друзями, які також перебувають в Ізраїлі. Серед них – Міндіч, Кіперман та Боголюбов. Адже президентські вибори припали на час єврейського свята Песах, яке вони разом відзначали.

      Читайте також: Коломойський розповів, як готовий співпрацювати із Зеленським

      На запитання журналістів про те, чи вітав його міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, Коломойський відповів, що той йому не дзвонив. Однак наголосив, що з очільником МВС вони постійно спілкуються та вважають, що перемога Зеленського – це і їх перемога також.

      коломойський
      Інтерв'ю з Ігорем Коломойським

      – У нас немає партнерства щодо вибору Зеленського. У нас є фан-клуб Зеленського, тобто ми вболіваємо за нього. Ми взагалі й за Юлію Тимошенко разом вболівали. Ми вболівали проти Порошенка. Якби мене запитали, коли в нього почався цей незворотний процес, коли Порошенко перейшов рубікон, то це тоді, коли історія з сином Авакова була.

      Про відносини з Порошенком

      – Виборча кампанія вже закінчилася. Матч закінчився, рахунок на табло. Не треба нагнітати й продукувати взаємну ненависть. Проте ми з Порошенком не помиримося. Він мене прославив, хороша реклама була.

      коломойський
      Ігор Коломойський

      – Скільки разів він мене згадував лише на дебатах на "Олімпійському". Проте тиждень після виборів пройшов й більше нічого з його уст про мене не звучало.

      Про зустріч Зеленського з бізнесменами

      – На цю зустріч нема кого збирати. Збирати всіх разом – це утопія. Тобто, якщо ти хочеш з кимось спілкуватися, то спілкуйся сам на сам. З потужним бізнесом не спілкуються як з колгоспом. Це не колгоспне зібрання.

      У кожного гроші люблять тишу, і не кожен буде розповідати свої секрети. Я і так все інвестую в Україну. Те що зароблю, то все інвестую. Питання, а в що інвестувати? Якщо просто в державні програми – ні".

      До слова, 2 травня Володимир Зеленський запросив на зустріч представників великого, малого та середнього бізнесу. Політик заявив, що зустріч відбудеться найближчим часом, але не вказав точних дати та місця.

      Про війну на Донбасі

      – В контексті останніх п'яти років, Майдан – це погано, тому що в результаті мінус 13 мільйонів населення, а також Крим та Донбас. В цьому винен Янукович, Росія, а також Революція. В країні відбувається внутрішня громадянська війна, яка не поширилася на всю територію України. Вона має "гарячу фазу" на Донбасі та "холодну фазу" на інших територіях країни.

      "Холодна фаза" – це ненависть одне до одного, яка проявляється через різні "гарячі" події та вбивства громадських активістів, журналістів. З одного боку в нас є Бузина, а з другого Шеремет. Це все є проявом громадського конфлікту. Навіщо тоді вбивати журналістів, якщо в країні все мирно? Коли в державі дійсно все добре, то журналістів не вбивають.

      – На Донбасі – громадянський конфлікт. Війна – це більш глобально, тому це саме конфлікт, де воюють українці з українцями. А Росія в цьому протистоянні підтримує одну частину українців. Якби вона не втручалася, то все б давно закінчилося й наш народ помирився б вже давно. Росія з одного боку спровокувала та організувала цей конфлікт, проте з другого в нас також не все було добре.

      Про плани щодо "Приватбанку"

      – Я ж казав, мені однаково на нього, але дайте компенсацію. Перше завдання суду – це сказати чи правильно, що мене пограбували чи це все було чисто. Два мільярди доларів компенсації – це власні гроші, які були покладені в капітал. Якщо вам мало банків державних і ви хочете ще "Приват", то залиште його собі, але віддайте нам наш капітал, який ми внесли. Тільки рівно стільки, скільки ми туди внесли. 

       Гроші повинен віддати новий власник – це Міністерство фінансів, тобто держава. Тільки на патріотичні почуття не треба давити, аналізуємо юридичну ситуацію. Мені не треба говорити, що хтось голодує або не вистачає на армію, а я буду отримувати два мільярди. Я не поспішаю – мені треба визнати факт, що мене пограбували і на скільки. І бажано покарати тих, хто, як і навіщо це зробив.

      – Ми хочемо, щоб, по-перше, був справедливий вердикт. По-друге, щоб були покарані винуватці, хто це зробив. А, по-третє, віддайте нам цю обшарпану, нікому не потрібну власність, бо той банк він вже взагалі нічого не вартує.

      Як розгортаються події щодо "Приватбанку"?
       
      • Окружний адмінсуд Києва 18 квітня скасував рішення про націоналізацію "Приватбанку" за позовом Коломойського. Суд вирішив, що процедура виведення неплатоспроможного "Приватбанку" з ринку за участю держави порушує норми законодавства.

      • 19 квітня з’ясувалось, що суд також скасував рішення НБУ від 13 грудня 2016 року щодо визначення переліку пов'язаних з банком фізичних і юридичних осіб

      • 20 квітня Печерський суд Києва прийняв рішення про розірвання договору особистої поруки бізнесмена Ігоря Коломойського по кредитах рефінансування "Приватбанку" на суму 9,2 мільярда гривень, отриманих до його націоналізації.

      • 26 квітня стало відомо, що Коломойський подав ще 5 позовівЙого мета – скасувати свою заборгованість за кредитами Нацбанку.

      У відповідь на питання про те, чому ці рішення суди ухвалили, коли з'ясувалися результати президентських рейтингів, Коломойський пояснив, що відповідні судові процеси тривають ще з 2017 року.

      Журналісти також пригадали лист прем'єр-міністру Володимиру Гройсману, у якому Коломойський та співвласник "Приватбанку" Геннадій Боголюбов просили про націоналізацію установи та обіцяли сприяти їй. Держава ж повинна була покрити борги банку перед НБУ за кредитами рефінансування.

      Не так було. Якщо був би договір, ми б його виконували. Ми підписали звернення до прем'єр-міністра, що в ситуації, що склалася, ми пропонуємо уряду націоналізувати, бо ми не в змозі більше утримувати,
      – заявив Коломойський. 

      Більше – дивіться у програмі.

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      Теги: Новини України Новини політики Наші гроші Володимир Зеленський Президентські вибори 2019 Приватбанк Війна на Донбасі Новини Росії Петро Порошенко Арсен Аваков
      Джерело: 24 канал
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