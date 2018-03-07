Київ паралізували 9-бальні затори: карта доріг 7 березня

7 березня центр Києва паралізували серйозні затори. Зокрема, через сильні снігопади та ДТА найскладнішою залишається ситуація у центрі столиці.

Лише ввечері, 6 березня, столицю України паралізували 10-бальні затори. Найскладніша ситуація була на відрізку від Шулявки до Північного моста.

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Та 7 березня, напередодні Міжнародного дня жінок, ситуація на дорогах продовжує залишатись складною.

Найповільніше автівки рухаються у Шевченківському районі Києва. У 9-тибальних заторах транспорт стоїть на вулицях Жилянська, Січових Стрільців, Житомирська, Саксаганського та деякі відрізки проспекту Перемоги, зокрема, біля Бессарабського ринку та від центру і до цирку в обидві сторони.

Транспортна розв'язка на перехресті проспекту Перемоги та вулиці В'ячеслава Чорновола також стоїть, автівки рухаються вкрай повільно. Повітрофлотський проспект теж паралізований.

Напередодні 8 березня Київ паралізували 9-бальні затори

Також рух ускладнений на Владимирській, бульварах Лесі Українки та Дружби Народів, на Подолі, Набережному шосе та Велика Васильківська.

В бік Південного мосту затори є на вулиці Саперно-Слобідська, проспекті Соборності, Семена Скляренка, Богатирська та інших.

Окрім негоди, блокують рух транспорту кілька ДТП. Одна аварія сталась в мікрорайоні Теремки-2 навпроти "Епіцентру" – зіткнулися два автомобілі. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Також через ожеледицю легкове авто влетіло у вантажівку на Бориспільській трасі. Потрійна ДТП сталась на перетині вулиць Академіка Заболотного і Івана Сірка, серйозно паралізувавши рух – зіткнулися Chevrolet, Volkswagen Transporter і Volkswagen Caddy. Пасажирку одного з авто госпіталізували.

Київ паралізували 9-бальні затори