Дефіцит можливий в усьому: як Росія якісно або кількісно може посилити своє озброєння

Британська розвідка повідомила, що через проблеми із боєприпасами у росіян вводиться ліміт на їхнє використання. До того ж зараз військове командування Росії достеменно не знає, наскільки вистачить їхніх запасів, тому готує різні варіанти розвитку подій.

Про це 24 Каналу розповів заступник директора Центру досліджень армії Михайло Самусь. Він наголосив, що росіяни будуть намагатися максимально захопити Донецьку та Луганську області, а далі тиснутимуть через Китай, економіку, енергетику або західні медіа, аби примусити Україну підписати своєрідний "нічийний варіант", з перевагами для них.

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Самусь впевнений, що загальну кількість снарядів, готових до використання, не знають навіть в Росії. Там досі є радянські склади, на яких перебувають сотні тисяч тонн боєприпасів, але аудиту, щоб визначити, в якому вони стані, ніхто не проводив,

Однак вони статистично виявляються придатними, наприклад, їх можуть відправити у війська і там уже війська розбираються хто як може. Звісно, що це знижує ефективність виконання завдань підрозділами,

– додав експерт.

Дефіцит може бути з будь-чим

Подібна ситуація склалася і зі стволами, яких Росія зараз не може випускати так інтенсивно, як Радянський Союз, повідомив Самусь.

Потенційно дефіцит в Росії може розвинутися на будь-якому напрямку: ракетному, ствольному, артилерійському, з боєприпасами тощо,

– підкреслив мовець.

Росія не готувалася до війни такої інтенсивності. Тому однозначно сказати, як вона буде виходити з цієї ситуації зараз не можна, зауважив Самусь. Військове командування до кінця не розуміє, як це вирішувати.

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Вирішальні півроку

Зараз війна перебуває у своїй критичній точці. Війська ЗСУ готуються до контрнаступу, а отже в Росія не має часу розгортати воєнну економіку, переходити на потужності СРСР, наголосив Самусь.

Росіяни можуть дістати зі складів те, що вони використовуватимуть найближчих півроку. За цей час контрнаступ ЗСУ покаже, як далі розвиватимуться події.

Або Росія просто виведе свої війська і закриється, буде там варитися у своєму фашистському соці, або буде продовжувати цю війну, або намагатиметься заморозити конфлікт, як вони зараз захочуть зробити,

– сказав аналітик.

Він переконаний, що в Росії наступає період, коли вони самі не зможуть визначити на скільки вистачить їхніх снарядів чи інших ресурсів, резюмував Самусь.

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