Відносини з Путіним погіршилися: Лукашенко втрачає політичні опори у світі
Для самопроголошеного президента Росії Алєксандра Лукашенка 2023 рік виявився дуже складним. Білоруський диктатор опинився в серйозній ізоляції, а ще у нього загострилися проблеми зі здоров'ям.
В етері 24 Каналу заступник керівника Об'єднаного перехідного кабінету та керівник Народного антикризового управління в Білорусі Павло Латушко розповів, як цей рік завершується для білоруського диктатора Алєксандра Лукашенка. За його словами, проблем у самопроголошеного президента вище голови.
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Проблеми Лукашенка
У самопроголошеного президента Білорусі проблеми з точками опори. Насамперед з опорно-руховим апаратом.
Лукашенку складно ходити. Його возять, підвозять. Він навіть не пішов на екскурсію у Санкт-Петербурзі. За нашими даними, більше суттєвих проблем зі здоров'ям немає, але операція на колінах та хребті йому потрібна,
– зазначив Латушко.
Втім, з опорними точками в політиці у Лукашенка теж проблеми. Попри те, що президент Росії надіслав йому вітання, з Путіним у білоруського диктатора останнім часом відносини не складаються.
Двостороння зустріч під час саміту ОДКБ у Мінську та ЄврАзЕС у Санкт-Петербурзі не відбулася. Путін відклав частину кредитів, але при цьому Лукашенко хоче більше грошей,
– мовив керівник Народного антикризового управління в Білорусі.
Нині ситуація в білоруській економіці нестабільна. Китай не запросив Лукашенка на саміт "Один пояс, один шлях". Білоруський диктатор був змушений напроситися до Сі Цзіньпіна, просити вибачення за міграційну війну й намагається зараз розв'язати проблему, щоб отримати ласку з боку Китаю.
Він в одному човні з Путіним,
– зауважив Латушко.
За його словами, можливо, варто проблему в нашій частині Європи починати розв'язувати з Лукашенка. Проте чомусь ніхто не хоче подивитися стратегічно на це завдання.
"Все одно ми віримо у перемогу. Дивлячись у новий рік, я бажаю перемоги Україні, українському народу, як би складно не було. Я вірю в цю перемогу і вірю в перемогу білорусів. Ми будемо вільними, незалежними і європейськими", – підсумував керівник Народного антикризового управління в Білорусі.
Лукашенко налагоджує співпрацю з іншими країнами
- Самопроголошений президент Білорусі шукає нову точку опори замість Росії. Саме тому на початку грудня Лукашенко відвідав ОАЕ, побував у деяких країнах Африки та активно намагається налагодити співпрацю з Китаєм.
- Ймовірно, білоруський диктатор налагоджує зв'язки з іншими країнами, щоб у разі небезпеки було куди тікати й звідки отримати гроші.
- Водночас російський опозиційний політтехнолог Ростислав Мурзагулов переконаний, що тандем Путіна й Лукашенка побудований винятково на ненависті та побоюваннях одне одного.