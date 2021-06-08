Проблеми з олігархами не розв'язати законом, – Ткаченко про те, як приборкати вплив на медіа

8 червня 2021 , 21:41
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Джерело:

24 канал

Президент Володимир Зеленський наголошував на тому, що національні канали, якими володіють олігархи, є загрозою для країни. Втім, законопроєкт про статус олігархів навряд чи розв'яже проблеми.

Таку думку висловив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко в інтерв'ю програми "Перші особи". Він наголосив, що, згідно з ініціативою, олігархом є та людина, яка, зокрема, має значний вплив на засоби масової комунікації.

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За його словами, очевидно, що таке поєднання в одних руках – і політичний вплив, і вплив на монополію, – потребує якогось розв'язання. 

Я не переконаний, що ми зможемо це розв'язати законом, тому що там є багато речей, які буде не просто реалізувати,
– зазначив Ткаченко.

Він також додав, що з цього приводу відбудеться гучна публічна дискусія. Раніше міністр пропонував ідею фінансової звітності телеканалів. Ткаченко вважає, що це могло б стати причиною ставитись до очевидно збиткового телевізійного бізнесу як до політичного знаряддя. Втім, така позиція не отримала підтримки. 

"Ця дискусія призвела до того, що є закон про олігархів, який стосується і медіа. Подивимось", - підсумував Ткаченко.

Кого можна вважати олігархом?

Відповідно до законопроєкту, олігархом є та людина, яка відповідає 3 з 4 критеріїв:

1. бере участь у політичному житті;
2. є кінцевим бенефіціарним власником суб'єкта господарювання;
3. підтверджена вартість активів не перевищує 1 мільйон прожиткових мінімумів;
4. має значний вплив на засоби масової комунікації.

Законопроєкт про олігархів: коротко

Автор: Аліна Оліховська