Дикий народ, який складається переважно з рабів, – Гордон охарактеризував росіян

Росіяни прагнуть відновити Радянський Союз, намагаючись знищити Україну. Серед народу Росії переважна більшість людей - покидьки.

Про це 24 Каналу розповів журналіст Дмитро Гордон. За його словами, росіяни – це дикі люди.

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Історія створення російського народу

Дмитро Гордон розказав, що те, якими сьогодні світ бачить росіян, результат впливу на них історії.

"Живуть люди, починається революція 1917 рік, за нею громадянська війна, гинуть мільйони людей. Це в країні, де вже під час Першої світової війни загинуло багато мільйонів", – наголосив він.

За його словами, потім починається колективізація, Голодомор.

"9 мільйонів людей – це ж не просто людей, це ж кращі та заможні", – пояснив він.

Журналіст зауважив, що гинули ті, хто вміли працювати на землі. Далі на росіян чекало розкуркулення, а потім ще низка явищ.

Філософські пароплави – мільйони людей покинули Росію, поїхали по всіх світах, бо розуміли, що нічого з тієї Росії вже не буде,

– зосередив увагу він.

На думку журналіста, на черзі у росіян був геноцид і Друга світова війна, внаслідок чого загинули десятки мільйонів людей.

"І як результат ми маємо цей російський народ", – наголосив Гордон.

Втім, журналіст підкреслив, що ніколи не скаже, що будь-який народ поганий.

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У чому біда росіян

Дмитро Гордон наголосив, що не увесь російський народ поганий.

У кожному народі є свої покидьки і є свої генії. Так сталося, що в російському народі переважна більшість покидьків,

– розповів він.

На його думку, це люди, які провокували війну проти України, її підживлювали. Зараз вони ж і радіють тому, що українців вбивають, на наіш міста та села летять бомби і відсутнє світло, вода, інтернет.

"Сьогодні ми бачимо, що це дикий народ, який складається переважно з рабів, які терпляче дивляться, як їхні царі знущаються з сусідньої країни, що не зробила їм нічого поганого", – наголосив Дмитро Гордон.

Він повідомив, що у росіян імперські фантомні болі. Вони дуже хочуть відновлення Радянського Союзу, хоча це неможливо.

Історія перекреслить ці наміри. Це просто на голову не налізе. Як можна з’єднати нез’єднане? Дикі люди!

– додав він.

На його думку, що єдиний шлях переконати росіян – це перемога України за допомогою героїзму українських захисників і західної зброї.

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