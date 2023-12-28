Сам наближає свій кінець: яку загрозу відчуває путінський режим

Кремлівському диктатору Владіміру Путіну абсолютно все одно на величезні втрати серед російських окупантів. Однак він боїться невдоволення росіян, зокрема, мобілізованих та їхніх родин.

Таку думку 24 Каналу озвучив ізраїльський журналіст Цві Зільбер. За його словами, путінський режим вже відчуває цю загрозу, тому поки змушує російське населення мовчати.

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Путінський режим все більше "закручує гайки"

Цві Зільбер зазначив, що російські мобілізовані, яких кидають на фронт в Україну, не задоволені своїм становищем. Крім того, у Росії активно шириться рух дружин мобілізованих, які просять владу повернути своїх чоловіків.

У Кремлі бачать настрої російських громадян, тому якомога сильніше вживають заходів, щоб уникнути протестів. Однак, ймовірно, Путіну не вдасться робити цього вічно.

Я думаю, що режим відчуває цю загрозу. Тому він все вужче "закручує гайки" та цим сам наближує свій кінець. Тому що неможливо "закручувати гайки" нескінченно,

– підкреслив журналіст.

Протести дружин окупантів: головне