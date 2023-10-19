Багато профнепридатних росіян: у ЗСУ позитивна динаміка на Куп’янсько-Лиманському напрямку

Інститут вивчення війни та британська розвідка повідомляють, що росіянам не вдається виконати поставлені завдання біля населених пунктів Куп'янськ та Куп'янськ-Вузловий. Сьогодні там перебуває багато російських військових частин, але всі вони погано підготовлені.

Окупанти намагаються воювати, як під час Другої світової війни, закидуючи територію великою кількістю бійців. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, додавши, що в російській армії непідготовлені навіть командири.

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Росіяни потрапляють у наші "пастки"

Непідготовлені війська навіть без бойового злагодження кидають на виконання завдань. Вони натрапляють на наші укріплені райони, мінні поля і не знають, як поводитися. Росіяни також потрапляють у "вогневі мішки", які Україна вже навчилася створювати за багато років війни.

У такі пастки дуже часто потрапляють росіяни саме на Куп’янсько-Лиманському напрямку. Це якраз свідчить про профнепридатність частин, які намагаються наступати. Єдиний нюанс, що їх багато,

– підкреслив Роман Світан.

Він відзначив позитивну динаміку на цьому напрямку. Там ми відновлюємо втрачені позиції в результаті наступальних дій, в основному це робиться на контратаках.

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Роман Світан також пояснив, що означає активна оборона, про яку раніше говорили росіяни. ЗСУ практично ніде не проводять потужних фортифікаційних заходів, тому що перебувають в режимі активної оборони.

"Ми інколи більше наступаємо, ніж обороняємось. Це відбувається маленькими кроками, але після кожної нашої контратаки росіяни втрачають позиції. У такий спосіб ми спершу відновлюємо свої позиції, а потім відкидаємо росіян в гірші для них умови", – пояснив військовий експерт.

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