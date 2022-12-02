Дезертирство та відмова воювати: в ISW назвали тенденції у російському війську

Російське військо продовжує стикатися з серйозними проблемами на фронті. Воно не лише страждає від поганого забезпечення. Серед окупантів шириться дезертирство.

Як зазначають в Інституті з вивчення війни, російських військових переслідують серйозні проблеми. Вони борються з низьким моральним духом і водночас високим рівнем дезертирства та відмов воювати. Зауважимо, що не в останню чергу це пов'язано з шаленими втратами, яких ворог зазнає на фронті.

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Дезертують і намагаються втекти в Росію

В Інституті цитують слова заступника начальника Генштабу Олексія Громова. Він напередодні розповів, що ворогові довелося посилити відразу кілька своїх полків на Херсонщині. Зробив він це за допомогою "мобіків". А причиною цього стала велика кількість дезертирів, а також тих самих мобілізованих, які відмовляються йти воювати.

За словами Громова, збільшення кількості дезертирів спостерігається і на Луганщині. Багато бійців-утікачів намагаються перетнути кордон з Росією, але їх десятками затримують спецслужби. Як повідомило незалежне росЗМІ ASTRA, російські війська ось уже понад місяць утримують близько 90 мобілізованих. Вони відмовилися йти на війну у Луганській області. Місцем їхнього ув'язнення став дитячий табір "Берізка" у селищі Макарове, що на Луганщині.

Інші росЗМІ у Магнітогорську повідомили 29 листопада, що члени сімей місцевих "мобіків", котрі відмовилися воювати, звертаються до прокуратури. Таким чином вони намагаються зробити все для того, щоб їхніх рідних не повернули на фронт. Відомо, що бійців залишили на фронті, змусивши їх відступити від своїх позицій, але не покинути їх повністю.

Тим часом не припиняється "дружній вогонь" серед російських військових. Наприклад, 24 листопада артилерія "другої армії світу" обстріляла позиції 1-го армійського корпусу. Це сталося на південно-західній околиці Цукурів, що на Херсонщині.

Проблеми у росіян лише ростуть

Наприклад, на Донбас відправляють з Бурятії юрти з шаманами. Мовляв, це допоможе протистояти українським військовим. Які ж вони наївні.

Страх перед українськими військовими продемонстрував і сам Суровікін. Він заборонив розвантажувати ешелони з технікою поблизу лінії зіткнення. Окупанти змушені це робити аж за 100 кілометрів, адже ворог розуміє, що ЗСУ нищить усі ланцюжки постачання.

Самі росіяни теж почали не на жарт панікувати. Усе більше мешканців країни-агресорки виступають за переговори з Україною. До цього схиляються уже 55% мешканців країни-агресорки. Тим часом 25% продовжують підтримувати війну.

До слова, у Росії знайшли ще одну задачу, яку можна довірити ув'язненим. Їх відправили на завод, щоб зеки займалися будівництвом танків.

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