У росіян невеликий запас міцності: у Сухопутних військах назвали проблемні місця ворога
Росія намагається вкотре схилити Україну до переговорів на умовах, які вигідні насамперед Москві. Це може бути пов'язано з хибною впевненістю росіян у тому, що наразі перевага на фронті нібито на їхньому боці.
Голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко сказав 24 Каналу, що твердження, нібито сили Росії є "міцними та сильними" не відповідає дійсності. Ворог зазнає значних втрат на полі бою та не демонструє великих досягнень.
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Не все так гарно в Росії
Він нагадав, що на початку широкомасштабного вторгнення ворог наступав по 9 напрямках. Зараз його активність поширюється переважно в районі Донецької та Луганської областей.
Харків росіяни тероризують дистанційно, тому що їм не вистачає військового контингенту. Також бої ведуться на Півдні України, але на тих напрямках, де противник відступав,
– підкреслив Тимочко.
Щодо ситуації в окупованому Криму, то російська Чорноморська флотилія майже вся перебазувалась до Новоросійська. А військом, яке вони мають на Кримському півострові, росіяни не змогли зупинити, зокрема, зернові перевезення України.
Навіть просування ворожих військ на Східному напрямку, з урахуванням тих сил і засобів, які залучають окупанти, не співмірні з їхніми успіхами,
– зауважив він.
Не можна стверджувати, що Путін аж занадто сильний, адже в Росії не все так гарно, як він хоче показати. На 2024 рік Москва виділила 120 мільярдів доларів на введення бойових дій, і з них 80 мільярдів – це прямі видатки на армію.
Решта – завуальовані, тобто ці кошти Путін забрав з інших видатків – з соціальної сфери, з медицини, освіти. Бачимо, що відбувається в Орську, де прорвалась дамба, яку вони будували з глини, створивши бутафорію,
– підкреслив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ.
Дуже серйозні виклики для Путіна
Росія також має суттєві проблеми на міжнародній арені. Наразі на Заході дебатується питання можливості надання Україні арештованих коштів Росії. Також суд в Гаазі почав працювати серйозно: триває збір фактів, відкриваються кримінальні провадження щодо завдання збитків в Україні. Крім того, МКС в Гаазі видав ордер на арешт Путіна.
Це дуже серйозні виклики для Путіна, на думку Тимочка, які з кожним днем звужують поле його діяльності. Він намагається бути сильним тільки там, де має абсолютну владу, тобто в Росії, де кидає населення на фронт проти України, намагаючись зараз зіграти ва-банк.
Не настільки величезний запас міцності у росіян, як вони намагаються декларувати. Вони зазнають великих втрат, зокрема в артилерії: тільки впродовж двох днів ворог втратив одну артилерійську бригаду. Це дуже багато,
– наголосив Іван Тимочко.
Росіяни, за його словами, наразі використовують КАБи, удари якими дозволяють їм мінімально просуватися. Однак щойно у ЗСУ з'явиться якийсь дієвий засіб протидії носіям КАБів, то ця перевага буде рано чи пізно зведена нанівець.
Ворог щодня продовжує зазнавати великих втрат
- За останню добу (станом на 8 квітня) було ліквідовано 890 окупантів, а загалом з початку повномасштабного вторгнення – 448 тисяч.
- Також з початку війни і кожен її новий день росіяни втрачають військову техніку та озброєння, зокрема: танків – 7087 (+13) одиниць, бойових броньованих машин – 13575 (+24) одиниць, артилерійських систем – 11356 (+40) одиниць, РСЗВ – 1039 (+3) одиниць, засоби ППО – 751 (+2) одиниць, літаків – 347 (+0) одиниць, гелікоптерів – 325 (+0) одиниць, БпЛА оперативно-тактичного рівня – 8996 (+40) одиниць, крилаті ракети – 2065 (+1) одиниць, кораблі /катери – 26 (+0) одиниць, підводні човни – 1 (+0) одиниць тощо.
- Також українські сили завдали 5 квітня ударів по аеродромах ворога у Ростовській області, а ще – в містах Воронеж, Курськ, Єйськ та Енгельс.