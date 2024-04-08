У росіян невеликий запас міцності: у Сухопутних військах назвали проблемні місця ворога

Росія намагається вкотре схилити Україну до переговорів на умовах, які вигідні насамперед Москві. Це може бути пов'язано з хибною впевненістю росіян у тому, що наразі перевага на фронті нібито на їхньому боці.

Голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко сказав 24 Каналу, що твердження, нібито сили Росії є "міцними та сильними" не відповідає дійсності. Ворог зазнає значних втрат на полі бою та не демонструє великих досягнень.

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Не все так гарно в Росії

Він нагадав, що на початку широкомасштабного вторгнення ворог наступав по 9 напрямках. Зараз його активність поширюється переважно в районі Донецької та Луганської областей.

Харків росіяни тероризують дистанційно, тому що їм не вистачає військового контингенту. Також бої ведуться на Півдні України, але на тих напрямках, де противник відступав,

– підкреслив Тимочко.

Щодо ситуації в окупованому Криму, то російська Чорноморська флотилія майже вся перебазувалась до Новоросійська. А військом, яке вони мають на Кримському півострові, росіяни не змогли зупинити, зокрема, зернові перевезення України.

Навіть просування ворожих військ на Східному напрямку, з урахуванням тих сил і засобів, які залучають окупанти, не співмірні з їхніми успіхами,

– зауважив він.

Не можна стверджувати, що Путін аж занадто сильний, адже в Росії не все так гарно, як він хоче показати. На 2024 рік Москва виділила 120 мільярдів доларів на введення бойових дій, і з них 80 мільярдів – це прямі видатки на армію.

Решта – завуальовані, тобто ці кошти Путін забрав з інших видатків – з соціальної сфери, з медицини, освіти. Бачимо, що відбувається в Орську, де прорвалась дамба, яку вони будували з глини, створивши бутафорію,

– підкреслив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ.

Дуже серйозні виклики для Путіна

Значної шкоди економіці ворога завдають удари України по НПЗ на території Росії . Ці підприємства виходять з ладу не на день чи два, а на місяці.

Росія також має суттєві проблеми на міжнародній арені. Наразі на Заході дебатується питання можливості надання Україні арештованих коштів Росії. Також суд в Гаазі почав працювати серйозно: триває збір фактів, відкриваються кримінальні провадження щодо завдання збитків в Україні. Крім того, МКС в Гаазі видав ордер на арешт Путіна.

Це дуже серйозні виклики для Путіна, на думку Тимочка, які з кожним днем звужують поле його діяльності. Він намагається бути сильним тільки там, де має абсолютну владу, тобто в Росії, де кидає населення на фронт проти України, намагаючись зараз зіграти ва-банк.

Не настільки величезний запас міцності у росіян, як вони намагаються декларувати. Вони зазнають великих втрат, зокрема в артилерії: тільки впродовж двох днів ворог втратив одну артилерійську бригаду. Це дуже багато,

– наголосив Іван Тимочко.

Росіяни, за його словами, наразі використовують КАБи, удари якими дозволяють їм мінімально просуватися. Однак щойно у ЗСУ з'явиться якийсь дієвий засіб протидії носіям КАБів, то ця перевага буде рано чи пізно зведена нанівець.

Ворог щодня продовжує зазнавати великих втрат