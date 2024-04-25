Замість знищення НПЗ: Світан пояснив, як Україна створює Росії проблеми з паливом

Українські спецслужби продовжують завдавати ударів по критично важливих об'єктах росіян. Перші на знищення нафтопереробні заводи та металургійні комбінати.

Полковник запасу ЗСУ, військовий експерт, льотчик-інструктор Роман Світан пояснив 24 Каналу, чому Україна хоч би там що повинна продовжувати завдавати ударів по російському тилу. Зауважимо, що наші союзники, зокрема США, не в захваті від успішних українських ударів та неодноразово радили зосередитись на інших цілях в Росії.

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"Впливає на збір військової продукції"

У ніч на 24 квітня внаслідок спецоперації ГУР було атаковано Новолипецький металургійний комбінат. За попередньою інформацією, в результаті ураження було частково зруйновано кисневу станцію та виведено з ладу два кисневі блоки.

Удар завдано ювелірно. Українські спецслужби, не маючи достатньо механізмів для знищення великих підприємств, знаходять спеціалістів й б'ють по больовим точкам кожного підприємства,

– зазначив Світан.

Наприклад, на НПЗ – це установка попередньої підготовки нафти або так звана визгінна вежа. Під час виведення з ладу механізмів такого рівня все підприємство зупиняється і не може працювати з технологічних моментів.

Така ж ситуація на металургійних комбінатах,

– наголосив військовий експерт.

Кисневий цех – один з вузлів, без якого практично жодний технологічний ланцюг на меткомбінаті не може працювати. Замінити кисень метаном вкрай складно.

За словами Світана, виведення з ладу меткомбінату, який виготовляє холоднокатану та гарячекатану сталь, впливає надалі на збір військової продукції.

Проблеми створює навіть одна знищена цистерна

Неспокійно росіянам й в тимчасово окупованому Криму. У селищі Комсомольське під Сімферополем в районі залізничної станції Сімферополь-Грузовий 24 квітня спалахнуло три цистерни з паливом. Ймовірно, це робота українського спротиву.

"Паливо треба знищувати всюди. Навіть одна бочка врешті-решт зробить затримку у виконанні бойових завдань. А якщо знищено три бочки, у яких загалом приблизно 200 тонн палива, то це затримає певні просування ворога", – мовив військовий експерт.

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