Замість знищення НПЗ: Світан пояснив, як Україна створює Росії проблеми з паливом
Українські спецслужби продовжують завдавати ударів по критично важливих об'єктах росіян. Перші на знищення нафтопереробні заводи та металургійні комбінати.
Полковник запасу ЗСУ, військовий експерт, льотчик-інструктор Роман Світан пояснив 24 Каналу, чому Україна хоч би там що повинна продовжувати завдавати ударів по російському тилу. Зауважимо, що наші союзники, зокрема США, не в захваті від успішних українських ударів та неодноразово радили зосередитись на інших цілях в Росії.
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"Впливає на збір військової продукції"
У ніч на 24 квітня внаслідок спецоперації ГУР було атаковано Новолипецький металургійний комбінат. За попередньою інформацією, в результаті ураження було частково зруйновано кисневу станцію та виведено з ладу два кисневі блоки.
Удар завдано ювелірно. Українські спецслужби, не маючи достатньо механізмів для знищення великих підприємств, знаходять спеціалістів й б'ють по больовим точкам кожного підприємства,
– зазначив Світан.
Наприклад, на НПЗ – це установка попередньої підготовки нафти або так звана визгінна вежа. Під час виведення з ладу механізмів такого рівня все підприємство зупиняється і не може працювати з технологічних моментів.
Така ж ситуація на металургійних комбінатах,
– наголосив військовий експерт.
Кисневий цех – один з вузлів, без якого практично жодний технологічний ланцюг на меткомбінаті не може працювати. Замінити кисень метаном вкрай складно.
За словами Світана, виведення з ладу меткомбінату, який виготовляє холоднокатану та гарячекатану сталь, впливає надалі на збір військової продукції.
Проблеми створює навіть одна знищена цистерна
Неспокійно росіянам й в тимчасово окупованому Криму. У селищі Комсомольське під Сімферополем в районі залізничної станції Сімферополь-Грузовий 24 квітня спалахнуло три цистерни з паливом. Ймовірно, це робота українського спротиву.
"Паливо треба знищувати всюди. Навіть одна бочка врешті-решт зробить затримку у виконанні бойових завдань. А якщо знищено три бочки, у яких загалом приблизно 200 тонн палива, то це затримає певні просування ворога", – мовив військовий експерт.
Вибухи у Росії: останні новини
- У ніч на 24 квітня дрони СБУ атакували дві нафтобази у населених пунктах Ярцево та Роздорове Смоленської області, які належать компанії "Роснєфть". На них зберігалося близько 26 тисяч кубометрів російського палива.
- Вночі 21 квітня атаки БпЛА зазнала нафтобаза "Псковнафтопродукт" у Псковській області. До слова, "ТОВ "Псковнафтопродукт" є дочірнім підприємством ПАТ "Сургутнафтогаз" – однієї з найбільших російських нафтових і газодобувних компаній – та являє собою мережу автозаправних станцій.
- Також нещодавно у Воронежі палав завод "ЕНІКмаш-В", який спеціалізується на ковальсько-пресовому машинобудуванні.