У росіян паніка: які проблеми має ворог в районі Вербового
Військові Збройних сил України не припиняють важку боротьбу із російськими окупантами і витісняють їх на східному та південному напрямках. Зокрема, у Запорізькій області в районі села Вербове ворогу дуже тяжко.
Про це 24 Каналу розповів депутат Запорізької міської ради Дмитро Кирильчук. Українські захисники долають російські так звані системи укріплення.
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Ситуація біля Вербового
29 серпня у Генштабі зазначили: українські захисники мають успіх у напрямку населених пунктів Новоданилівка – Вербове, що у Запорізькій області. Вони закріплюються на досягнутих рубежах і здійснюють заходи контрбатарейної боротьби. За словами речника Андрія Ковальова, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку.
У них (росіян – 24 Канал) паніка. Їхній морально-психологічний стан дуже пригнічений. Тому що з проривом першої лінії оборони далі, в залежності від локацій, йдуть декілька їх оборонних споруд,
– зазначив Кирильчук.
Ситуація на фронті: дивитись відео
Мовиться і про горезвісні "зуби дракона", які у свій час впроваджував Сєргєй Суровікін на прізвисько "генерал Армагедон". Це звичайні бетонні конуси, які на думку російського окупанта мали б захистити його армію від прориву українських військ.
"Це одна з оборонних ліній, нашим захисникам знадобилося менше доби, щоб усунути, обійти її і продовжити наступальні дії. Уявіть в якому вони (росіяни – 24 Канал) стані, бо думали, що в безпеці там і у нас нічого не вдасться. Вони в жаху і чекають, коли відповідальність їх застане", – додав депутат Запорізької міської ради.
Ситуація на південному напрямку: останні новини
- Росіяни намагаються повернути втрачені позиції, тому наступають на кількох напрямках. Але українські захисники їх стримують, дають відсіч і у свою чергу просуваються на Півдні. Загалом за минулу добу, 30 серпня, відбулося 40 бойових зіткнень на всій лінії фронту.
- Зокрема, російські окупанти використали декілька спроб, аби просунутися в районі Вербового та Старомайського. Зазнаючи поразки, ворог наносить удари по цивільній інфраструктурі та мирному населенню.
- Після звільнення Роботиного, для бійців ЗСУ відкривається шлях на Токмак. Вони пройшли "першу та найважчу так звану лінію забезпечення". Наразі підійшли до другої. Військовий експерт пояснив, які далі можуть бути укріплення.