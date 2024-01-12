Нам це допомагає: у росіян серйозні проблеми з північнокорейськими боєприпасами

Зараз Росія активно розв'язує проблему снарядного голоду. Аби подолати дефіцит, країна-агресор збільшує власне виробництво та купує боєприпаси у Північної Кореї, проте якість цього озброєння бажає кращого.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Олег Жданов, зауваживши, що турне міністра оборони Росії Сєргєя Шойгу по Далекому Сходу дало свої результати – Північна Корея передала країні-агресору мільйон боєприпасів.

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Як Росія долає снарядний голод

На досягнутому Кремль не зупиниться, тому й далі домовлятиметься з КНДР про передачу снарядів. Як зазначив військовий експерт, зараз іде мова про передачу ще близько 500 тисяч боєприпасів. До того ж росіяни здатні виготовляти мільйон снарядів й ще декілька мільйонів у противника є на складах.

Росіяни зменшили обсяги використання артилерії, але снарядного голоду на сьогодні не відчувають,

– мовив Жданов.

Він також уточнив, що якість виробництва боєприпасів у Росії не падає. Країна-агресор досі використовує технології, які були ще з радянських часів. На жаль, російські технології навіть покращуються. Адже, китайські поставки до Росії важливого класу сучасних верстатів зросли вдесятеро з моменту повномасштабного вторгнення.

А от з якістю північнокорейських боєприпасів дійсно величезна проблема,

– наголосив військовий експерт.

Насамперед снаряди з КНДР не відповідають заявленим характеристикам. Для них потрібні окремі таблиці для визначення даних для стрільби. Виробництво й зберігання боєприпасів теж проводиться неналежним чином, що навіть спричиняє розрив у каналі ствола артилерійських систем.

"Нам це на руку й допомагає. Через низьку якість снарядів падає точність", – додав Жданов.

Співпраця Росії з КНДР