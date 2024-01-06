Невідворотні втрати: чим Путін збирається воювати далі

Росія має кількісну перевагу в живій силі та озброєнні, проте ситуація з вміннями російських військових, а поготів якістю техніки та зброї, критична. Регулярна армія країни-терориста розбита вщент, а новомобілізовані росіяни мають мінімальні знання щодо ведення боїв.

Владімір Путін може воювати живою силою, але без зброї та важкої техніки, це просто кандидати на "концерт до Кобзона". Про це 24 Каналу сказав військовий експерт Юрій Федоров.

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Ситуація з ВПК та резервами Росії

Межі російського військово-промислового комплексу майже дійшли до краю. Адже для того, щоб виготовляти зброю треба мати обладнання, яке на відміну від комплектуючих, росіяни ніяк не можуть отримати.

Основні підприємства ВПК розташовані у так званих закритих містах Росії. Туди дуже складно заманити додаткову робочу силу. Військові підприємства Росії переважно складальні, а для того, щоб виготовляти модулі та деталі, потрібний цілий ланцюжок підприємств,

– мовив військовий експерт.

Низька якість матеріалів, з яких виготовляють озброєння, призводить до того, що росіяни не спроможні забезпечити себе високотехнологічним озброєнням. Прямий доказ цього – ракети з КНДР, щодо якості яких виникають великі сумніви.

29 грудня та 2 січня Росія здійснила наймасштабніші масовані атаки по Україні. Згодом у Білому домі заявили, що країна-агресор почала використовувати балістичні ракети КНДР. У Defence Express припустили, що окупанти могли застосувати ракети KN-23 та KN-24.

Основні деталі до дронів, які збираються в Росії, виготовлені в Ірані. Це ще один доказ того, що російська військова промисловість неспроможна забезпечувати армію якісним озброєння, тому що північнокорейське й іранське озброєння гірше навіть за радянське.

Росіяни, які йдуть на війну в Україну, приречені на смерть,

– зауважив Федоров.

Від початку повномасштабного вторгнення Росія безповоротно втратила понад 360 тисяч людей. Зазначимо, що у лютому 2022 року довкола України було зосереджено 190 тисяч ворожих солдатів.

"Півтори армії вторгнення росіяни втратили. Воювати Путін збирається довго, а принаймні через рік – півтора цього не буде чим робити, коли використаються запаси озброєння", – додав військовий експерт.

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