Продуктивний час, – Блінкен про свою поїздку в Україну

Держсекретар США Ентоні Блінкен назвав свій візит в Україну продуктивним. Також він відзначив зустріч з президентом Володимиром Зеленським.

Політик наголосив, що США "сповнені рішучості перед обличчям російської агресії". Крім того, Штати готові підтримати проведення реформ в Україні

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Продуктивний час, проведений в Києві з Президентом України Володимиром Зеленським і з усіма, з ким я зустрівся,

– написав Блінкен.

Також держсекретар оприлюднив кілька фото з поїздки.

Що відомо про візит Блінкена