Продуктовим ринкам знову заборонили працювати в карантин
30 березня постанова МОЗ дозволила функціонування продовольчих ринків. Щоправда, були введені суворі карантині обмеження, яких би мали дотримуватися і покупці, і продавці.
Попередню постанову скасовують через надмірну кількість порушень. Про це головний санлікар України Віктор Ляшко заявив в ефірі програми "Свобода слова" на ICTV.
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Із завтрашнього дня (14 квітня – 24 канал) моя постанова, яка прописувала умови, як відкриватися ринкам, буде визнана такою, що втратила чинність, – розповів Ляшко.
Віктор Ляшко пояснив, що дозвіл на роботу ринків був запроваджений для того, щоб українці мали доступ до більш дешевих продуктів, ніж у магазинах.
Київська влада одразу ж після видачі цієї постанови МОЗ заявимла, що не відкриватиме ринків, аби не наражати людей на небезпеку.
Умови, за якими мали працювати ринки
- зареєстрований оператор харчових продуктів;
- маски та рукавиці – для покупців і продавців;
- відстань між людьми – не менша, ніж 1,5 метра;
- один покупець – на 20 квадратних метрах торгової площі;
- 3 метри – відстань між місцями торгівлі для ринків вихідного дня.
Однак, як вже було написано вище, цих правил не дотримувалися, тому опісля двох тижнів дії постанови, її скасовують.
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