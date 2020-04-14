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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ ПОЖЕЖА В ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ ЗОНІ
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ ПОЖЕЖА В ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ ЗОНІ

      Продуктовим ринкам знову заборонили працювати в карантин

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      Ринки знову не працюватимуть / Фото 24 каналу

      30 березня постанова МОЗ дозволила функціонування продовольчих ринків. Щоправда, були введені суворі карантині обмеження, яких би мали дотримуватися і покупці, і продавці.

      Попередню постанову скасовують через надмірну кількість порушень. Про це головний санлікар України Віктор Ляшко заявив в ефірі програми "Свобода слова" на ICTV.

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      Із завтрашнього дня (14 квітня – 24 канал) моя постанова, яка прописувала умови, як відкриватися ринкам, буде визнана такою, що втратила чинність, – розповів Ляшко.

      Віктор Ляшко пояснив, що дозвіл на роботу ринків був запроваджений для того, щоб українці мали доступ до більш дешевих продуктів, ніж у магазинах.

      Київська влада одразу ж після видачі цієї постанови МОЗ заявимла, що не відкриватиме ринків, аби не наражати людей на небезпеку.

      Умови, за якими мали працювати ринки

      • зареєстрований оператор харчових продуктів;
      • маски та рукавиці – для покупців і продавців;
      • відстань між людьми – не менша, ніж 1,5 метра;
      • один покупець – на 20 квадратних метрах торгової площі;
      • 3 метри – відстань між місцями торгівлі для ринків вихідного дня.

      Однак, як вже було написано вище, цих правил не дотримувалися, тому опісля двох тижнів дії постанови, її скасовують.

      Карантинні обмеження
      Карантинні обмеження в Україні / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Вероніка Климська
      Теги: Новини України Карантин в Україні 2020 Продовольство Продукти Компанії і ринки Віктор Ляшко Міністерство охорони здоров’я
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