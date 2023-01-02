У 2023 році реалізують 4 пункти з плану Зеленського, – Піонтковський

Україна веде потужну зовнішню політику і отримує все більше допомоги від своїх партнерів. У 2023 році пункти з промови Володимира Зеленського у Білому домі будуть реалізовані.

Про це 24 Каналу розповів російський публіцист та опозиційний політик Андрій Піонтковський. Він переконаний, що дата української перемоги залежить швидкості постачання необхідного озброєння.

До теми У ГУР відповіли, на скільки масованих атак ще здатна Росія та як змінилася тактика обстрілів

За словами Піонтковського, надзвичайно важливим був візит Володимира Зеленського до Білого дому, де він фактично запрограмував плани на 2023 рік. Саміт "Великої сімки" підтвердив важливі рішення: визнання Владіміра Путіна військовим злочинцем та погодження з планом "справедливого миру" Володимира Зеленського.

Це вже не план Зеленського, а вимоги "Великої сімки". Там коротко викладені вимоги, які будуть реалізовуватися протягом 2023 року,

– додав Піонтковський.

Опозиціонер називає "Велику сімку" "Великою вісімкою", адже на двох останніх самітах Зеленський фактично проводив селекторну нараду з керівниками міжнародного клубу.

Пункти, про які мовиться

Як передбачає Піонтковський, буде реалізовано чотири основні пункти вимог "Великої вісімки":

Перше – перемога України, повне відновлення її територіальної цілісності;

– перемога України, повне відновлення її територіальної цілісності; Друге – забезпечення гарантій безпеки Україні на післявоєнний період.

– забезпечення гарантій безпеки Україні на післявоєнний період. Третє – відновлення економіки України, зокрема за допомогою репарацій, накладених на країну-агресорку.

– відновлення економіки України, зокрема за допомогою репарацій, накладених на країну-агресорку. Четверте – притягнення до суду головних військових злочинців.

"Всі ці чотири пункти почали вже реалізацію. До речі, по другому пункту практично досягнутий консенсус в західному суспільстві. Єдиною гарантією безпеки Росії буде вхід України до НАТО", – зауважив Піонтковський.

Що чекає на Україну в 2023 році: дивитися відео

Позиція Заходу

За словами опозиціонера, промови та еволюція генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга показує еволюцію свідомості Заходу. Раніше заяви західних лідерів закріплювали в Путіна впевненість у власній безкарності. Тепер на питання: "Чи не завелику ціну платить Захід за підтримку України?" Столтенберг відповідає, що вони платять грошима, а Україна платить кров’ю, і якщо Україна не вистоїть, то уже їм доведеться кров’ю.

Всередині американської адміністрації, акцентував журналіст, постійно відбувалася боротьба 2 концепцій:

Ллойда Остіна та Ентоні Блінкена – концепція перемоги України;

концепція, якої дотримувався Джейк Салліван, що говорив про завдання не допустити поразки України.

Велика Британія підтримує Україну з першого дня війни.

Для Британії Україна 2022 року, яка бореться сам на сам з Путіним – це Британія 1940 року, яка боролася сам на сам з Адольфом Гітлером,

– підкреслив Піонтковський.

Він акцентував і на величезній ролі Бориса Джонсона, адже той справив значний вплив на позицію Байдена.

Прогноз Піонтковського

Піонтковський зробив прогноз на 2023 рік: після того, як необхідна зброя буде передана союзниками Україні, вона здобуде воєнну перемогу в найкоротший термін. Він згодний з прогнозом голови ГУР Кирила Буданова про те, що звільнення Криму буде досягнено комбінацією військових та дипломатичних засобів.

"Звільнення Мелітополя, створення котла на півдні відкриє шлях до капітуляції Росії. В бункері пройдуть незворотні політичні зміни", – переконаний Піонтковський.

Час реалізації такого прогнозу залежить від постачання в Україну озброєння, наголосив опозиціонер. Він переконаний, що тенденція всередині американської адміністрації йде на користь України. І важливу роль в ній зіграє Велика Британія.

Військова допомога Україні: останнє