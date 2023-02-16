Не оптимізм, а об'єктивна оцінка, – Подоляк про прогнози Буданова щодо Криму

Голова української розвідки Кирило Буданов зазначав, що Україна зробить все можливе, аби до літа 2023 року вибити окупантів з Криму. Такі прогнози – не оптимізм, а реалістична оцінка ситуації на певний момент.

Про це 24 Каналу розповів радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк. За його словами, і прогнози Буданова, і інших керівників українських відомств не є надто оптимістичними. Вони ситуативні на певний момент, виходячи з можливостей України та Росії.

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Це – об'єктивні прогнози. Але питання в тому, що подекуди ресурси міняються,

– зазначив Подоляк.

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Як наголосив Подоляк, з плином часу ситуація може змінитися, тому й прогнози коригуються. До прикладу, якби Україна отримала допомогу далекобійними ракетами влітку 2022 року, то війна була б зовсім іншою. Також, якби Росія не проводила мобілізацію, щоб закидати фронт тілами, то ситуація відрізнялася б від нинішньої.

Подоляк впевнений – якби Захід максимально швидко надав би Україні усю необхідну зброю, то ЗСУ провели б наступальну операцію. І усі ми наблизилися б до фіналізації війни.

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Ці прогнози є об'єктивними з певними календарними корекціями. Мені видається, якщо все-таки наші партнери дадуть нам максимально швидко все що необхідно, то ми будемо "модерувати" і календар війни. Можемо суттєво пришвидшити фіналізацію. Це може бути осінь цього року. Але це може бути і повністю цей рік,

– зазначив Подоляк.

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