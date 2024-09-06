Коли восени похолодає, чи буде бабине літо й чи можлива рання зима: інтерв'ю з метеорологинею

Цього літа сильна спека в Україні била рекорди – подекуди температура навіть перевищила +40 градусів. Осінь також почалася зі спекотної погоди, проте таких високих показників вже немає.

Якою ж буде осінь у 2024 році: чи затримається ще тепло, чи навпаки – прийде різке похолодання, чи будуть затяжні зливи та чи можливі заморозки та сніг ще у вересні – в інтерв'ю 24 Каналу розповіла Віра Балабух – завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС України.

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Якою буде осінь – теплою чи прохолодною

Цьогорічна зима в Україні була доволі теплою. Також температурні рекорди фіксували навесні та влітку. Чи чекати восени "компенсації" за таку погоду і якою вона буде: теплою чи холодною?

За даними розрахунків чисельних моделей погоди провідних прогностичних центрів, осінь 2024 року в Україні, ймовірно, буде теплою й сухою. Такі погодні умови будуть характерні особливо для першої половини осені.

Середня за сезон температура повітря може бути на 2 градуси вищою, порівняно з останніми десятиріччями, й коливатись від +13 – +14 градусів на Півдні країни до +10 на Півночі та Північному Сході.

Температура повітря восени не залежить від того, якою вона була взимку. Особливості умов погоди протягом сезону в певному регіоні залежать від багатьох чинників. Основним із них є загальна циркуляція атмосфери, взаємозв'язок між атмосферою та океаном.

Суттєво впливає на термічний режим і парниковий ефект, який зумовлює ріст температури на планеті протягом усього року. Вплив його з кожним роком посилюється завдяки діяльності людей.

Чи можливо, що ця осінь буде теплішою за попередні?

Найтеплішою з 1961 року в Україні була осінь минулого року. Середня за сезон температура повітря була на 2,4 градуса вищою за її середні багаторічні значення у 1991 – 2020 роках і перевищила на 0,02 градуса середню за сезон температуру у 2020 році.

Очікується, що в цьому році осінь може бути на 2 градуси вищою та теплішою за кліматичну норму. То ж дуже ймовірно, що цьогорічна осінь, якщо й буде не найтеплішою, то потрапить до трійки найтепліших за останнє півсторіччя.



Осінь в Україні буде теплою / Фото Валентини Поліщук, 24 Канал

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Чи прийдуть затяжні зливи в Україну

Чи будуть цього року затяжні осінні зливи, чи знову очікуємо на дефіцит опадів? З чим це пов'язано?

Очікується, що осінь буде не лише теплою, а й досить посушливою, особливо у першій половині. Такі умови загалом характерні для України. Нерідко цей період ще називають "золотою осінню". Проте у цьому році ці процеси будуть більш інтенсивними.

Що стосується злив, то такі прогнози й попередження дають синоптики за 5 діб. Спрогнозувати з такою завчасністю, коли, де і які будуть опади протягом сезону на сучасному рівні науки, неможливо.



Осінь в Україні буде посушлива / Фото Валентини Поліщук, 24 Канал

Наскільки звичною для України є така посушлива погода?

На жаль, протягом останніх років в Україні відмічається тенденція не лише до підвищення температури повітря, а й до зростання посушливості.

Зростає максимальна тривалість бездощового періоду, яка в окремих регіонах може вже сягати 2 місяців і більше.

Оскільки це супроводжується аномально високою температурою повітря і ґрунту, то приводить не лише до атмосферної, а й ґрунтової й гідрологічної посухи, зростає тривалість періоду з надзвичайною пожежною небезпекою.

Коли похолодає у вересні

Яким буде вересень: чекати різкого похолодання чи аномального тепла? І чи можлива ще сильна спека цього року?

Очікується, що вересень у цьому році може бути на 2 – 3 градуси теплішим за кліматичну норму. Максимальна температура повітря протягом першої декади майже на всій території України перевищуватиме +25 градусів, а в окремих регіонах навіть +30.

Поступово температура повітря знижуватиметься, але залишатиметься досить високою. Середня за добу температура буде, ймовірно, вищою за +15 градусів – межу метеорологічного літа. То ж дуже ймовірно, що вересень у цьому році буде переважно типовим літнім місяцем.

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А який місяць осені буде найтеплішим?

Вересень.



Вересень – найтепліший місяць осені / Фото Валентини Поліщук, 24 Канал

Коли будуть перші заморозки та сніг

Коли в Україні очікуються перші заморозки й сніг? Чи можливі вони вже в перший місяць осені?

Такі прогнози можна отримати лише за 5 діб. То ж зараз про це ще рано говорити.

Найближчим часом такі явища не очікуються. Хоча, ймовірно, до кінця місяця вони можуть бути на високогір'ї Карпат.



Перший сніг у Карпатах у вересні 2022 року / Фото Чорногірського гірського пошуково-рятувального поста

Якою буде погода у жовтні й листопаді

Якими будуть жовтень і листопад?

Жовтень в Україні також буде теплим, а середня за місяць температура повітря може бути на 2 градуси вищою за кліматичну норму і коливатиметься від +9 градусів на Північному Сході до +13 градусів і вище на Півдні.

У листопаді середня за місяць температура повітря може бути на 1 градус вищою за норму, а кількість опадів – у межах норми.



Температура у жовтні й листопаді буде вищою за норму / Фото Валентини Поліщук, 24 Канал

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Коли почнеться бабине літо

Коли прийде бабине літо? І чи можливо, що цього року таких періодів буде кілька?

Перш ніж говорити про те, коли прийде бабине літо, потрібно дочекатися спочатку приходу осені, – коли середня за добу температура повітря опуститься нижче +15 градусів. Про те, коли знову вона буде вищою за 15 градусів, тобто літньою, ми дізнаємося з прогнозів синоптиків. Вони обов'язково попередять.

Але, як ви уже помітили, короткочасні періоди з літньою температурою в холодний період, які називають бабиним літом, ми спостерігаємо не лише восени, а й весною. Так, у кінці березня – на початку квітня цього року максимальна температура повітря на Заході й навіть у столиці сягала понад +25 градусів. Нерідко такі періоди бабиного літа спостерігаються уже навіть взимку.

То ж можна бути певним, що і в цьому році до нас бабине літо завітає ще не раз і не лише восени.

Чи можлива рання зима

Коли по всій Україні різко зміниться погода і прийде сильне похолодання?

Поки що різкої зміни погоди не очікується. Про те, коли це станеться, знову ж таки, обов'язково попередять синоптики, які тримають руку на пульсі погоди.

А чи можлива цьогоріч рання зима, і чи будуть в Україні затяжні, сильні морози?

Про це також ще рано говорити.



Сильне похолодання ще не очікується / Фото Валентини Поліщук, 24 Канал