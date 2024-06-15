У Швейцарії стартує Саміт миру: коли будуть перші результати

Пресконференція Президента України Володимира Зеленського та президентки Швейцарії Віоли Амгерд на Саміті миру розпочнеться о 14:30. Лідери окреслять теми, які обговорюватимуться під час дводенного саміту за українською формулою миру.

Загалом участь у заході візьмуть 92 країни та 8 міжнародних організацій. Детальніше про те, коли відбудеться офіційне відкриття саміту та будуть перші результати зустрічі світових лідерів розповіла ведуча 24 Каналу Ірина Узлова.

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Коли будуть результати саміту

Міжнародні делегації до 17:30 будуть з'їжджатися до Бюргенштоку. Офіційне відкриття саміту очікується о 18 годині, а близько 20 години family-фото, яке насправді стане історичним, масштабним й символічним.

У перший день мирного саміту 15 червня відбудеться символічний приїзд представників різних країн, обговорення ключових точок й векторів розвитку того, що проговорюватиметься завтра. А от обговорення панельних дискусій 3 тем, які винесені на загал із формули миру Зеленського, відбуватиметься на другий день саміту по обіді. Тож перші результати Глобального саміту миру будуть вже 16 червня.

Україна готувалася, Кремль нервував й намагався зірвати цей захід, але нічого не вийшло. Саміт миру збирає представників найпотужніших світових гравців,

– зауважила ведуча 24 Каналу.

До слова, 4 тисячі поліцейських, силовиків та представників безпекових структур охоронятимуть саміт на рівні глав держав та урядів. На безпекові заходи було витрачено 10 – 15 мільйонів доларів.

Що обговорюватимуть на мирній конференції

24 Канал присутній на саміті й буде оперативно повідомляти про всі важливі деталі на сайті та в телеграмі.

На обговорення буде винесено 3 ключових питання. Зокрема, продовольчої безпеки та судноплавства, й саме країни Африки, Глобального Півдня зацікавлені у перманентному, постійному, безпечному перевезенні, тому вони представлені тут.

Крім цього, на обговорення буде винесено питання ядерної безпеки, а саме Запорізької атомної електростанції, яка з початку березня 2022 року в руках російських окупантів.

"Та найважливіше – доля наших людей. Повернення полонених у форматі всіх на всіх, а також повернення українських дітей, незаконно депортованих та зараз всиновлюваних кремлівським режимом на території Росії", – наголосила Узлова.

Хто вирішив доєднатися

Попри намагання Кремля розхитати ситуацію, Глобальний саміт миру відбудеться й участь у ньому візьмуть 92 країни та 8 міжнародних організацій.

В останню мить передумав й візьме участь президент Аргентини Хав'єр Мілей. Після продуктивного візиту президента Зеленського, змінила позицію Саудівська Аравія. Тож і Туреччина, й Саудівська Аравія, і Мексика відправляють до Швейцарії міністрів закордонних справ.

Об'єднані Арабські Емірати також з нами, старший дипломатичний радник президента приїде до Швейцарії. Індія теж братиме участь у саміті, однак Нью-Делі буде представлено дипломатом, який наразі є послом країни в Росії.

Цей Саміт миру не закінчить війну, не спонукатиме Владіміра Путіна вивести російські окупаційні війська, але він стане першою однією з найважливіших сходинок на такому глобальному рівні, який не тільки прикує увагу світу до нашої формули миру, а й розпочне підготовку до мирного процесу, який продовжуватиметься вже буквально восени.

Путін з відчаю вдався до погроз

До слова, Україна вже готується до другого Саміту миру.

За день до початку українського мирного саміту російський президент Владімір Путін поставив Україні абсурдний ультиматум для завершення війни. Диктатор хоче, аби Збройні Сили України залишили Херсонську, Запорізьку, Донецьку та Луганську області.

Володимир Зеленський відреагував на путінський шантаж напередодні Саміту миру. За словами гаранта, такий ультиматум для нас не новий. Президент України наголосив, що глава Кремля вкотре порушує міжнародне право.

Ніякої поваги до статуту ООН. Я вважаю, що всі ми повинні базуватися на міжнародному праві, на статуті ООН, поваги до демократії, до свободи, до життя, до людини – це головне,

– сказав Зеленський.

Росія розуміє, що більшість країн світу сьогодні на боці України, на боці життя. Вони просто поважають міжнародне право, а бути з Путіним – це не поважати міжнародне право.

Водночас директор міжнародної кризової групи при ООН Річард Гоуен, що є два варіанти, як розвиватиметься ситуація після саміту. З однієї боку, ми можемо побачити обмежені ракурси української дипломатії та подумати, як її змінювати, як говорити, зокрема з Китаєм, якого не буде на саміті.

З іншого боку, Гоуен говорить, що цей саміт покаже, що Україна в епіцентрі й саме за нашою формулою миру встановлюватимуться подальші переговорні процеси.

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