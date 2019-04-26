Произвол и должность для криминального авторитета: причем тут ФСБ и президент Порошенко

Один малообразованный криминальный авторитет смог поставить себе на службу Администрацию Президента Украины и Главу пограничной службы и получить индульгенцию на беспредел и разбой.

Присказка

В ноябре 2015 года, был совершен грабеж 17 картин из музея города Верона в Италии. В мае 2016 года они были "найдены" украинскими пограничниками и переданы Италии. Благодарная Верона сначала присваивает Президенту Порошенко звание почетного гражданина, а потом почему-то это звание отбирает. Одна из главных причин – итальянцы небезосновательно считают эту историю мутной.

Неясно было, как они оказались в Украине. Как и неясно, как их спокойно вывезли из Италии и ЕС, ведь они написаны на дереве, их не свернешь, как холст, – Франческо Скудери, местный журналист.

Теперь можно внести некоторую ясность в эту крайне мутную историю.

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Почему эту ясность вношу я? Очень просто, с августа 2018 года у меня открытый конфликт с криминальным авторитетом и "кадыровским" эмиссаром Халидом Мусаевым, из-за незаконно работающего турецкого предприятия Агро-Долина. Там были нарушены все экологические нормы. Ежедневно 24 часа в сутки люди вынуждены дышать отравленным воздухом. Мы стали на защиту граждан Украины, а Мусаев потребовал отступить...

Одесситы, кто в теме, знают, что этот человек считал себя не только "царем криминального мира Одессы", но и человеком который подмял под себя правоохранительную и судебную систему Одессы. Ему все сходило с рук: открытое рейдерство, избиение людей и даже судей, похищение и пытки бизнесменов. Особенно последних три года... Пострадавшие или боялись жаловаться в полицию и СБУ, а те кто пытался это делать – упирались в глухую стену.

Стеной этой были звонки из Администрации Президента, мол не трогайте этого человека...

Так как я не побоялся выступить открыто против Мусаева, то ко мне стала разным способом и от разных людей стекаться информация про его преступления. А теперь, почему раздавались эти звонки.

Сказка "Тайна беспредела"

В 2015 Халид Мусаев получил заказ из Чечни на похищение картин из музея Вероны. С помощью своих подручных Федора Гузея и Виктора Чакира, он организовал похищение. А с помощью генерала пограничной службы Пименова, перевозит их в Украину. Дальше картины должны были переправляться в Россию, где пограничники РФ и ФСБ осуществили бы операцию по задержанию грабителей и развернуть масштабную пиар-компанию по дискредитации Украины.

Но что-то пошло не так и Халид Мусаев решил не переправлять их в Россию, может быть догадываясь о своей дальнейшей судьбе. Полгода картины находились в Одессе и ОПГ Мусаева пыталось их продать. Покупателей не нашлось, а уголовный розыск одесской области плотно вышел на след банды, документировал их передвижение и нахождение картин. Но тут окружение Мусаева, не знаю есть ли тут след ФСБ, нашло более удачную комбинацию по монетизации своего преступления. Через своего подельника Пименова, Мусаев делает предложение начальнику Департамента по оперативной работе погранслужбы Петру Цигикалу, что он "возвращает" картины в обмен на иммунитет в этом деле и преференции в дальнейшем. А Петру Цигикалу достается вся слава.



Глава Государственной пограничной службы Украины Петр Цигикал / Фото Дзеркало тижня

Цигикал идет с этим предложением к тогдашнему главе погранслужбы Виктор Назаренко. Назаренко соглашается на преступную схему и убеждает ближайшее окружение Порошенко согласиться на условия криминального авторитета. После "добра", картины вывозятся на остров Троицкий, там припрятываются и пограничники их доблестно находят. Порошенко их торжественно передает итальянцам, а Цигикал становится новым главой погранслужбы Украины и обязанным Халиду Мусаеву. Плюс, если это был не импровиз бандитов, а прямая или непрямая подача ФСБ, то и на крючке у спецслужбы России...

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Халид Мусаев, становится тайным "героем Украины" и получает "добро" на беспредел , то есть на контрабанду и отжим. Итальянцы, пытаясь продолжить расследование уперлись в глухую стену молчания и игнора украинских правоохранителей и убедились в мутности возвращения им картин. Плюс, картины были испорчены когда их прятали и "находили" и сейчас реставрация перевалила за 6 млн евро. А ФСБ России, все равно реализовала свой план и получила информоповод , когда украинского президента лишили почетного гражданства Вероны.

Мораль

Неприятная, стыдная и позорная история. Будучи активным порохоботом и сторонником курса Порошенко, я не рассказывал об этой подставе и спецоперации до итогов второго тура, понимая как это можно интерпретировать в еще одно дело "свинарчуков". Но это дело уже перезрело и пока еще действующий Президент Петр Порошенко может и должен показать обществу, что он готов меняться не покрывая свое окружение, тем более его дико подставившее. И которое, может быть, не просто генералами подельниками криминального авторитета Халида Мусаева, но и агентами спецслужб врага. Цигикал, непосредственно подчиненный Порошенко...

Итоги

Все о чем тут рассказано, требует доказательств. Но, это дело настолько засвечено и задокументировано, что опытные следователи за пару дней смогли бы собрать доказательную базу. Но для этого сначала надо возбудить уголовное дело и политическая воля. Просто все боятся то Халида Мусаева, то его кураторов из АП... Поэтому незламных в вышиванках, продолжает стричь, доить, грабить обычный криминальный авторитет родом из Чечни, Халид Мусаев.

Альтернативка, как могло бы быть. Уголовный розыск, мог схватить всю банду и вернуть итальянцам картины в целости и сохранности. Исчезла бы вся мутность. И Порошенко был бы почетным гражданином Вероны...

Я реально осознаю, что вступив в конфликт с Мусаевым, я подвергаю свою жизнь реальной опасности. Знаю, о его попытках разместить на меня заказ и почему пока эти заказы не принимаются. Хочу его предупредить, что Украина это не Чечня и федерация бокса , которую он возглавляет, ему, если что, не поможет.

Я пережил 2014 год и три фсбшных покушения. Направили официальные заявления в Генпрокуратуру, Главе МВД и копии в Итальянское посольство.

В заключение добавлю – появилась информация, что 30 мая, хотят подельника Халида Пименова сделать генерал-лейтенантом. Призываю Петра Порошенко и Арсена Авакова отреагировать на такие действия.

Автор: Марк Гордиенко

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