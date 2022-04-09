Прокинулася від вибухів, – Зеленська розповіла про ніч на 24 лютого

Олена Зеленська пригадала ніч з 23 на 24 лютого, коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну. Перша леді зауважила, що напередодні був звичайний робочий день та вечір.

Зеленська розповіла, що діти повернулися додому зі школи. Були звичайні домашні справи та підготовка до наступного навчального дня.

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Перша леді зізналася: тоді усі були напружені через розмови про можливе вторгнення Росії. Водночас до останньої миті було неможливо повірити, що у XXI, у сучасному світі, може таке статися.

Зеленська розповіла, як прокинулася між 04:00 та 05:00 24 лютого від гуркоту. Перша леді не відразу зрозуміла, що це – вибухи. Вона побачила, що Володимир Зеленський вже зібраний. Перша леді розповіла: тоді вона востаннє бачила чоловіка у костюмі та білій сорочці.

Зеленський сказав дружині тільки: "це почалося".

Зеленська зауважила, що паніки не було. Хіба що плутанина. Перша леді пригадала, як запитала, що їй з дітьми робити. Президент сказав, що наразі чекати, а згодом він повідомить. Зеленський також порадив дружині зібрати на всякий випадок необхідні речі та документи й пішов з дому.

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