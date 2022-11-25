Все буде узгоджено, – Ступак припустив, якою буде провокація в Білорусі та як це вплине на війну

Ймовірно, росіяни готують теракт на Білоруській АЕС. Таким чином вони вкотре спробують втягнути Білорусь у війну проти України.

Білоруський інцидент буде узгодженим за місцем, часом і наслідками, оскільки буде відбуватися на території країни, яка є союзником Росії, під контролем російських спецслужб та КДБ Білорусі. Про це 24 каналу сказав колишній співробітник СБУ та експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак.

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Що спробують утнути росіяни

Підрив другорядної будівлі, не пов'язаної з виробництвом електроенергії та ядерними матеріалами. До прикладу, будівлі охорони. Можливо, будуть жертви й поранені. Але це не відбуватиметься в основному машинному залі, акцентує Ступак, й не буде пов'язано з радіаційними викидами.

Запуск людей, одягнених у форму українських військових, з шевронами "Азову", яких обов'язково вб'ють. Росіянам знадобиться примірник "Майн Кампфу" Гітлера, щось з Бандерою пов'язане, візитівки Яриша – вся атрибутика російської пропаганди. Найімовірніше, вони використають славнозвісних "вагнерівців", у яких будуть татуювання нацистського спрямування.

Які сценарії розгойдуватимуть

Перший сценарій буде розрахованим на Європу, щоб показати, які "українці – ненадійні, це терористи, які хотіли підірвати станцію, але доблесні КДБ та ФСБ попередили цей цинічний акт". Після цього Росія вимагатиме від Заходу припинити постачання фінансової та військової допомоги, а також спонукатиме змусити Україну сісти за стіл перемовин.

Другий сценарій передбачає спробу втягнення у війну Білорусі, підійнявши настрої у білоруському суспільстві. Там скажуть: "Бачите, українці казали, що ви – братній народ. Вони усі з промитими мізками. Тепер треба йти воювати". На думку Ступака, цей сценарій не спрацює, тому що Білорусь бачить, що відбувається. Україна будує паркан на кордоні, підриває усі мости, мінує території, робить довготривалі вогневі точки, застосовує різні технічні заходи. Від дружньої до агресора країни відмежовуються також Польща й Литва.

У білорусів має виникнути питання: "Усі від нас максимально намагаються дистанціюватися. Можливо, це в нас проблема? Якби усі ці країни хотіли наступати, вони, напевно, не руйнували б. Має бути розуміння",

– вважає колишній співробітник СБУ.

Відомо, що білоруси передали росіянам 120 танків та 65 000 тонн боєприпасів. Дуже важко наступати, коли ти не маєш ані важкої техніки, ані артилерії. Втім, жива сила у Білорусі є – 35 000 – 40 000 військових. Ступак підкреслює, що саме така кількість зосереджувалася у Херсоні, причому найпідготовленіших. Натомість у Білорусі тренуються російські "чмобіки".

Ймовірність вторгнення є. Наразі вона на мінімальному рівні, проте може коливатися – як підвищуватися, так і падати. Це залежить від зовнішніх обставин і тиску на Лукашенка. Після зустрічі у Вірменії з Пашиняном було видно, що з обличчям у дяді Саші з мінського колгоспу дуже щось невеселе,

– резюмує Іван Ступак.

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