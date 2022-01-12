Прокуратура Чехії пропонує видати Україні росіянина, що брав участь у захопленні Криму

У Чехії прокуратура скерувала до суду клопотання про екстрадиції росіянина Олександра Франчетті до України. У 2014 році він був учасником окупації Криму.

Рішення про екстрадицію ухвалюватиме міський суд Праги. Про це заявив речник чеської прокуратури Алеш Цимбала.

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Чехія погоджується з клопотанням України

Чеська прокуратура завершила досудове розслідування проти Олександра Франчетті. До суду 11 січня скерували клопотання про екстрадицію росіянина до України.

Муніципальна прокуратура в Празі завершила так зване попереднє розслідування і 11 січня 2022 року направила до міського суду в Празі пропозицію щодо прийняття рішення про допустимість екстрадиції для кримінального переслідування,

– заявив Цимбала.

Правоохоронці працювали над оцінкою законності екстрадиції Франчетті та можливі правові перешкоди. Остаточне рішення після судового розгляду прийматиме міністр юстиції Чехії.

Затримання Франчетті: головне

Росіянина Олександра Франчетті затримали в аеропорті в Празі 12 вересня 2021 року на підставі українського ордеру. Франчетті підозрюють в участі в окупації та анексії Криму в 2014 році.

У Москві очікувано почалася справжня істерика. Затримання Франчетті там назвали "викраденням".

В українському МЗС через день після затримання Франчетті заявили, що найближчим часом Чехія передасть росіянина Україні. Такі ж наміри підтвердили і в Офісі генпрокурора.

14 вересня Празький суд взяв під варту Олександра Франчетті.

Більше про затримання Франчетті в нашому сюжеті: дивіться відео

У випадку схвалення екстрадиції Олександра Франчетті міським судом Праги та міністром юстиції Чехії, росіянин відповідатиме перед нашим судом за злочини проти України, які він скоїв у 2014 році.