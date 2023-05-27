Прокуратура просить для Тандира СІЗО без можливості застави: чи зможе суддя затягнути справу

Майже опівночі 26 травня голова Макарівського райсуду Олексій Тандир на високій швидкості влетів в блокпост, вбивши 23-річного нацгвардійця. Прокуратура проситиме для нього тримання під вартою без можливості внесення застави.

Вища рада правосуддя на засіданні 27 травня надала згоду на утримання судді під вартою. Його підозрюють у вчиненні смертельної ДТП у стані алкогольного сп'яніння.

До теми На смерть збив нацгвардійця на блокпосту: суддю примусово перевірять на алкоголь і наркотики

Прокуратура просить для Тандира тримання в СІЗО без можливості застави

ВРП задовольнила подання заступника генпрокурора про надання згоди на утримання під вартою Олексія Тандира. Відповідне рішення підтримали всі 14 членів Вищої ради правосуддя.

У зв'язку з цим, Київською міською прокуратурою на розгляд до Печерського районного суду міста Києва буде невідкладно скеровано клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави,

– повідомили у прокуратурі.

В ефірі національного телемарафону радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сап'ян зазначила, що судді знають право і вміють маніпулювати всіма юридичними тонкощами. Слідство та прокуратура роблять все, щоб підозрюваний поніс відповідальність за скоєне. Тому зараз все відбувається доволі швидко. Зокрема, рішення ВРП.

"Це дуже важливо, тому що без цього рішення неможливо було б обрати запобіжний захід. Також, наскільки мені відомо, ухвалено рішення про усунення його від займаної посади. Я нагадаю, що він очолював один із районних судів Київщини", – зауважила Сап'ян.

За її словами, зараз готується або вже відбувається засідання в Печерському районному суді, де Тандиру обиратимуть запобіжний захід. Його можуть обрати ще до завершення сьогоднішнього дня, тобто 27 травня.

У фундації Dejure повідомили, що свого часу підозрюваний допоміг уникнути покарання судді Києво-Святошинського районного суду Дмитру Усатову, який у січні 2018 року також вчинив п'яну ДТП, унаслідок якої водій іншого авто отримав серйозні травми хребта. Тандир закрив справу за нібито відсутністю складу адміністративного порушення. Активісти зверталися зі скаргами до Вищої ради правосуддя, проте ці звернення ніхто не розглянув.

Варто прочитати Міг бути п'яним: реакція Макарівського райсуду на смертельну ДТП за участі судді Тандира

Тандир намагався затягнути здачу аналізів

Також Сап'ян розповіла про стан експертизи біологічних зразків, відібраних у судді після аварії.

Вчора стало відомо про примусовий відбір біологічних зразків у судді на наявність алкоголю в крові. Слідство уже чекає результатів аналізів. Наскільки мені відомо, на це потрібно буде часу для лабораторії 5 – 7 днів. Втім підозрюваний вчора максимально намагався затягнути момент відбору цих зразків. Ми прекрасно розуміємо, чому він хотів затягнути цей процес,

– підкреслила радниця з комунікацій ДБР.

Вона додала, що сторона обвинувачення, прокуратура і слідство ДБР оперативно на це відреагували та зрозуміли, що Тандир добровільно цього не зробить. Тому вони отримали рішення суду, який дозволив примусово взяти ці аналізи.

"Це вже відбулося. Тут вже після примусового відбору та рішення суду нікуди не дінешся", – наголосила Сап'ян.

За її словами, в автівці підозрюваного знайшли пляшки з недопитим алкоголем. Їх також забрали на експертизу, адже вони є ймовірними доказами у кримінальному провадженні. Тандиру може загрожувати 10 років у в'язниці.

"Хочу зауважити ще раз, що слідство з особливою увагою відстежує усі моменти. Наразі допитано вже трьох свідків. Це безпосередньо нацгвардійці та поліцейські, які були на місці події. Але якщо свідків з'явиться більше, ми розуміємо, що процес буде тривалий та непростий, одразу кажу. Тому що ми маємо підозрюваного суддю, суддя вже має адвокатів, а вони максимально робитимуть все для того, щоб відбілити його репутацію або затягнути процес", – пояснила комунікаційниця.

Вона підсумувала, що наразі слідство має 2 місяці. Якщо для розслідування потрібно буде більше часу, то про це проситимуть у суддів.

Зауважте Впав на коліна і казав, що вдарили: у мережі показали відео із суддею одразу після ДТП

Коротко про смертельне ДТП із суддею