Недостатнє фінансування бійців, – у прокуратурі назвали мотиви чоловіка, який замінував уряд

4 серпня 2021 , 14:35
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Джерело:

фейсбук Надії Максимець

Ветерана АТО, який прийшов з гранатою у будівлю уряду, доставили до Печерського управління поліції. Правоохоронці назвали попередні мотиви його дій.

З Володимиром Прохничом працюють слідчий та процесуальний керівник. Наразі у прокуратурі називають лише попередні причини дій ветерана.

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У загальних рисах: невдоволення роботою держустанови та неналежне фінансове забезпечення колишніх військовослужбовців,
– заявила прокурорка Надія Максимець.

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Автор: Софія Мінджоса