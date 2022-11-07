"Пролетіти практично неможливо": У Миколаєві для боротьби з дронами створили спецекіпажі

Українські воїни вправно знищують ворожі безпілотники на Миколавщині. Для цього навіть створили спецекіпажі.

Результат протидії дронам у Миколаєві сягає чи не 100 %. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив пресофіцер ОВА Дмитро Плетенчук.

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"Через Миколаїв пролетіти практично неможливо"

Окупанти вже зрозуміли, що через Миколаїв пролетіти практично неможливо. Тож загарбники облітають місто, якщо мають цілі за ним, запевняє пресофіцер.

Зауважимо, що в Миколаєві створили спеціальні екіпажі для протидії ворожим дронам. Однак, наші воїни зустрічають і знищують безпілотники й за межами обласного центру.

Результат протидії дронам зараз досягає чи не 100%. Так, іноді ще долітають. Але для того, щоб вдарити одним чи двома дронами, окупанти випускають 15 – 20,

– наголосив Дмитро Плетенчук.

20 жовтня на Миколаївщині збили одразу 14 дронів-камікадзе . Загалом від початку війни в Україні вже знищили 1472 російські безпілотники

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Іран визнав, що постачає Росії безпілотники: останні новини

5 листопада влада Ірану нарешті публічно зізналася, що передавала бойові дрони російським загарбникам. Однак, абсурдно заявили, що робили це нібито лише до початку повномасштабної війни Росії проти України.

Ба більше, глава МЗС Ірану цинічно зазначив, що його країна "не бачить" використання своїх безпілотників на території нашої держави.

На таку заяву вже відреагували в Міністерстві закордонних справ України. "У Тегерані мають усвідомлювати, що наслідки співучасті в злочинах агресії РФ проти України будуть набагато масштабнішими, аніж вигода від підтримки Росії", – зазначили в МЗС. Та наголосили, що продовжать вживати максимально жорсткі заходи.

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