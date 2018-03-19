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ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 НЕГОДА В УКРАЇНІ ПАРАЛІМПІАДА-2018 НАДІЯ САВЧЕНКО

Промисловці просять Гройсмана знизити портові збори ще на 54%

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Порт
Порт / economics.unian.ua

Незважаючи на вже введене 20-відсоткове зниження ставок портових зборів в Україні, подальше можливе зниження ставок становить 54%.

Про це йдеться в листі промвиробників президенту України Петру Порошенку, голові ВРУ Андрію Парубію, прем'єр-міністру Володимиру Гройсману, пише Uaprom.

Промисловці нагадали, що згідно з розпорядженням Кабміну ставки корабельного, канального, маякового, санітарного, якірного, причального, адміністративного портових зборів знижені на 20% з 1 січня.

"Такий крок з боку уряду можна вважати кроком на зустріч до підвищення конкурентоспроможності українських морських портів та здешевлення вартості логістики в країні, адже дві третини торгового обороту України проходить саме через порти. За розрахунками Міжнародної фінансової корпорації, таке зниження може згенерувати в економіку України додаткових $260 млн або 0,28 процентних пункти додаткового зростання ВВП України", сказано в листі.

Однак, зазначають виробники, все ще залишається значний простір для подальшого зниження ставок портових зборів, а також усунення дискримінаційних диспропорцій між ставками по портам однакової категорії.

"У розрізі імпорту неефективна логістика змушує споживачів платити більш високу ціну, фактично знижуючи реальні доходи населення України, сказано в листі. Згідно з дослідженням Міжнародної фінансової корпорації, ставки портових зборів можна знизити на 63% і це дозволить встановити в Україні конкурентні нарівні з іншими портами регіону ставки портових зборів, але водночас дозволить підтримувати портову інфраструктуру в належному стані".

Незважаючи на вже введене 20-відсоткове зниження ставок портових зборів, за розрахунками промисловців, можливе чергове зниження ставок становить 54%.

"Просимо Вас вжити всіх необхідних заходів для подальшого зниження, починаючи з 1 січня 2019 року, ставок портових зборів на 54%, а також усунення наявних дискримінаційних диспропорцій між ставками по портам однакової категорії. Таке зниження необхідно виробникам усіх галузей і могло б згенерувати для економіки України додаткових $ 825 млн доходу або майже 1 відсотковий пункт додаткового зростання ВВП України", сказано в зверненні.

Лист підписали президент Українського союзу промисловців і підприємців Анатолій Кінах, голова Ради підприємців при Кабміні Леонід Козаченко, голова Ради Федерації роботодавців України Дмитро Олійник, президент Асоціації суднобудівників України "Укрсудпром" Віктор Лисицький, президент Союзу хіміків України Олексій Голубов, глава "Федерації металургів України" Сергій Біленький, президент АП "Укрметалургпром" Олександр Каленков, голова громадського союзу "Аграрний союз України" Геннадій Новіков, президент Української зернової асоціації Микола Горбачов, президент Асоціації фермерів і приватних землевласників України Микола Стрижак, виконавчий директор Української асоціації виробників феросплавів та іншої електрометалургійної продукції Сергій Кудрявцев, голова асоціації виробників цементу України "Укрцемент" Павло Качур, віце-президент Асоціації підприємств скляної промисловості "Скло України" Володимир Цвєтов.

Теги: Володимир Гройсман ВВП
Джерело: 24 Канал
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