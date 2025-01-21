Чому Трамп не згадав Україну у своїй інавгураційній промові: ЗМІ озвучили 2 варіанти

Під час інавгураційної промови у понеділок, 20 січня, президент США Дональд Трамп торкнувся багатьох згаданих ним раніше тем, але не згадав про війну в Україні. Проте він сказав, що успіх США "вимірюватиметься війнами".

Після інавгурації в Овальному кабінеті Білого дому Дональд Трамп розповів журналістам, що вже розпочато переговори щодо його зустрічі з Владіміром Путіним. Але у CNN припустили, чому 47-й президент США не говорив про завершення конфлікту під час офіційного вступу на посаду, передає 24 Канал.

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Трамп усвідомлює, що зупинити війну в Україні важко

Під час звернення до американців Дональд Трамп сказав, що одним із завдань США стане закінчення воєн. Цим він, ймовірно, натякнув на свої обіцянки під час виборчої кампанії про завершення повномасштабної війни в Україні.

Ми будемо вимірювати свій успіх не лише битвами, які ми виграємо, але й війнами, які ми закінчуємо, і, що найважливіше, війнами, у які ми ніколи не беремо участь,

– сказав Дональд Трамп.

У своїй інавгураційній промові Трамп згадав Панаму, Китай, Мексику, Ізраїль і навіть Марс, а от Україну з Росією – ні. Він не заявив знову про намір встановити мир протягом 24 годин після того, як став президентом.

На думку журналістів, на це є дві причини. По-перше, Дональд Трамп можливо вже не хоче коментувати свою позицію щодо війни в Україні та називати якісь терміни її завершення. Це найбільш зріла і раціональна причина замовчування, адже президент США розуміє, що це завдання досить складне.

По-друге, Дональд Трамп міг усвідомити, що "легка перемога" знаходиться за межами його досяжності. Адже закінчення війни в Україні – це складний і тривалий процес. Необережність у цьому питанні може призвести до того, що Трамп і його союзники втратять енергію, єдність і терпіння через конфлікт і погодяться на необережне закінчення, яке вигідне Москві.

Нагадаємо, що останнім часом Дональд Трамп зазначав, що на завершення війни в Україні знадобиться близько 6 місяців.

Як війну в Україні коментує новопризначений держсекретар США Марко Рубіо

Державний секретар США Марко Рубіо наголосив, що припинення вогню та складного і кровопролитного конфлікту є пріоритетом президента Трампа. Але він підкреслив, що назвати точні терміни завершення війни наразі неможливо. Спочатку очільник США планує обговорити це питання з Владіміром Путіним. За словами держсекретаря, певні переговорні основи вже закладено.

Рубіо заявив, що Україна та Росія мають піти на поступки, аби досягти миру у війні. Але він не уточнив, чим саме може поступитися Україна.

Про намір зустрітися з Путіним раніше говорив сам Дональд Трамп. Тоді він не називав жодних термінів, коли це може відбутися. Ймовірно, лідери країн до особистої зустрічі говоритимуть телефоном. А в той час в Україні з'явилося занепокоєння, що швидка угода Трампа з Путіним може коштувати нашій країні занадто багато.