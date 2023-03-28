Це головний підбурювач: на росТБ знайшли "крайнього" у поставках для України

На болотах пропагандисти нарешті знайшли "крайнього" у постачанні зброї та військової техніки до України. Більш того, росіяни навіть винайшли, як його потрібно покарати.

На російському телебаченні лунають чергові погрози. Про це в ефірі 24 Каналу розповіли ведучі Ірина Узлова та Ігор Гаврищак.

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Де "Сармат" на Лондон?

Узлова зауважила, що тільки російські пропагандисти не збиралися знищувати: "Київ за 3 дні", "на Берлін" ходили, "Варшаву брали", "до Ла-Маншу доходили". А тепер планують знищити Велику Британію.

В шоу пропагандистки Скабєєвої один з учасників запропонував "стерти Велику Британію з лиця землі". На його божевільну думку, після цього "війна закінчиться", тому що ця країна у всьому винна і є головним "підбурювачем" у Європі.

Російські пропагандисти знайшли "крайнього" в постачанні зброї в Україну: дивіться відео

"П'ять місяців тому Кисєльов демонстрував, як ракета "Сармат" буде летіти до Лондона. Де вона? А тепер вони знову хочуть бомбити Велику Британію", – наголосив Ігор Гаврищак.

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