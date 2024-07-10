"Нам не кажуть, яка мета": гість Соловйова накинувся на Путіна в ефірі

В Міноборони країни-агресорки не раз заявляли, що російська армія воюватиме в Україні, щоб виконати усі завдання, поставлені їхнім диктатором Владіміром Путіним. Однак на 3 році повномасштабної війни в цілях окупантів заплутались вже навіть російські пропагандисти.

Гість кремлівського пропагандиста Владіміра Соловйова нервував в ефірі федерального каналу й озвучив, що заявлені Путіним ще на початку війни цілі про "денацифікацію" й "демілітаризацію" у 2024 році вже взагалі не сприймаються росіянами. Про це пише 24 Канал.

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Пропагандисти Росії не знають цілей своєї армії

На запитання свого гостя, чому не оприлюднюється суспільству кінцева ціль так званої в Росії "СВО", Соловйов відповів зустрічним запитанням.

А звідки ми знаємо, яка кінцева мета?

– замислився в ефірі Соловйов.

Російський пропагандист пояснив, що Кремль не може довести росіянам мету, бо вона "не завжди очевидна". На що його гість обурився ще більше, натякнувши, що російський народ "все прекрасно усвідомлює".

Нам не кажуть, яка мета. Ось ця двоякість сприймається, наче собі залишають люфт, щоб потім піти на якийсь "договірнячок". Чому не ставиться кінцева ціль?

– озвучив гість Соловйова.

Раніше російський диктатор Владімір Путін заявляв, що Росія не відмовиться від своїх цілей, які пов'язані з "денацифікацією", "демілітаризацією" і "нейтральним статусом Києва".

14 червня 2024 року Путін вкотре заговорив про так звані "мирні перемовини", висунувши українській стороні умови для них. Очільник Кремля хоче, аби Україна вивела з усієї території "нових російських регіонів" свої війська, а Київ відмовився від планів вступити до НАТО. Ба більше, Росія забажала, аби з ней зняли західні санкції.