Російські ЗМІ вимагають у Кремля нових ракетних атак, щоб зупинити українські АЕС, – ISW

Окупанти все ще хочуть змусити Україну капітулювати. Пропагандистські ЗМІ вирішили, що для цього треба зупинити атомні електростанції.

Про це 18 лютого розповіли в американському Інституті вивчення війни (ISW). Зазначили, що "вивести з експлуатації" АЕС закликає Readovka, яка має приблизно 1,7 мільйона читачів.

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"Російські агрегатори новин виступають за те, щоб Росія завдавала "ударів у відповідь", які б систематично вражали електричну інфраструктуру, що підтримує українські атомні електростанції. Це нібито має змусити Україну аварійно зупинити свої АЕС", – розповіли аналітики.

Можлива причина обстрілу Хмельницького

У Readovka заявили, що російські війська мають пріоритетно "вивести з експлуатації" зовнішню електричну інфраструктуру АЕС, щоб Україна аварійно зупинила об'єкти. Пропагандисти закликають бити по окремих підстанціях, які забезпечують роботу станцій. За інформацією "журналістів", це "завдасть збитків у багато разів більших, ніж кілька останніх масованих ракетних ударів".

Можливо, у Хмельницькому націлилися на одну з таких підстанцій, яка підтримує Хмельницьку АЕС, хоча українські офіційні особи заявили, що російські сили вдарили по військовому об'єкту та цивільній інфраструктурі,

– зазначили в ISW.

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