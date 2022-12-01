Пів зарплати за 10 днів: скільки Кремль платить учасникам протестів у Молдові
У Кишиневі тривають антиурядові протести. Періодично проросійські партії збирають людей на мітинги, аби висловити незгоду з політикою президентки Молдови Майї Санду.
Про це 24 каналу розповів молдовський журналіст видання RISE Moldova Володимир Тхорик. За його словами, Росія веде проти Молдови гібридну війну.
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Політтехнологи, які обслуговують проросійських політиків, намагаються використати у своїх інтересах проблеми з енергозабезпеченням, які виникають у молдовських споживачів через ракетні атаки Росії по Україні.
Провину за енергетичну кризу намагаються повісити на режим Санду. Тобто ці проблеми пов'язують нібито з некомпетентністю молдовської влади,
– зазначив Тхорик.
Проплачені мітинги проти влади
Як повідомив журналіст, протести останнім часом проходять доволі мляво і наразі не становлять великої загрози. У організаторів мітингів провели обшуки. Правоохоронні органи Молдови знайшли купу готівки, яку платили людям за участь в акціях протесту.
Не таємниця, що ці протести були проплачені. Людям платили по 15 – 20 євро за день. Таку суму вони отримували за кілька годин стояння у центрі Кишинева та імітацію обурення нібито "антинародною" політикою Майї Санду,
– розповів Тхорик.
Скільки платять учасникам антиурядових протестів
Журналіст додав, що це доволі непогані суми, якщо порівнювати їх з середніми прибутками жителів Молдови.
- Середня пенсія у Молдові складає приблизно 100 євро.
- Середня зарплата становить 400 євро.
"Це доволі непогано – 20 євро в день. Якщо людина приходила 10 днів на мітинги, це вже 200 євро. Це пів місячної зарплати людини, яка працює", – зауважив Тхорик.
За його словами, таким "заробітком" користувалися люди, у яких немає ніяких інших прибутків.
"Знаходяться тисячі охочих за гроші покричати "Геть Майю Санду!"
Тхорик додав, що жителі Придністров'я заробляють приблизно 200 євро в місяць. У столиці Молдови – Кишиневі – середня зарплата станом на другу половину 2022 року становить 450 євро, тобто вдвічі більше, ніж на підконтрольній Росії території.
Однак в основному на мітинги до Кишинева привозять жителів з правобережної Молдови, які живуть на території, яку контролює конституційна влада. Навіть там знаходяться тисячі охочих приїхати й заробити на мітингах, покричавши: "Геть Майю Санду!",
– сказав журналіст.
Володимир Тхорик розповів про протести у Молдові: дивіться відео
Ситуація у Молдові: коротко
- Росія 23 листопада вкотре завдала ракетного удару по критичній інфраструктурі України. Внаслідок руйнувань без світла залишилися не лише українці, а й Молдова.
- У Молдові очікують дефіцит електроенергії на рівні 74% внаслідок цинічної агресії Росії проти України. Країна вже підготувалася до ймовірних проблем з електропостачанням.
- Росія намагається "розхитати" ситуацію у Молдові, щоб привести до влади проросійські сили. Для цього вона влаштовує мітинги у столиці й опирається на найбідніших громадян країни.