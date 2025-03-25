Позиція бізнесмена: чому США хочуть контролювати українські електростанції

Дональд Трамп запропонував передати українські АЕС у власність США. Це нормальна пропозиція для американського лідера, який насамперед є бізнесменом.

Штати більше думають про фінансову вигоду від України, але не дають нашій державі жодних гарантій безпеки. Таку думку 24 Каналу озвучив політолог Олег Лісний.

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"Ми знову потрапили у ситуацію, коли бізнесмени знову говорять про гроші, а не про цінності. Це досить нормальна поведінка Трампа. І це ще не завершення процесу", – сказав він.

Бізнесовий підхід

Олег Лісний зазначив, що Дональд Трамп нещодавно заявляв, що угода буде підписана. Цього не сталося. Зараз президент США каже, що ось-ось буде укладена, але буде ширшою. Ще не настав той момент, який є завершальним.

Штати все більше розглядають це питання у комплексі. Більше все-таки думають про гроші, про зиск з України. Але в обмін на ціну вони не дають нам ніяких гарантій і не говорять про них. Це дуже погано. Тому що це означає, що ми ще не досягли якоїсь спільної думки, і ще є над чим працювати,

– вважає він.

За словами політолога, можливо, усе не так погано. Однак у будь-якому випадку це не є позитивним моментом, навіть коли бізнесовий підхід руйнується.

"Бізнесовий підхід дуже простий: я – тобі, ти – мені, ми обидва заробляємо. Тобто "ми вам гіпотетично даємо заробляти, а ви нам даєте можливості і механізми для того, щоб ми виживали", – додав Лісний.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський заявив, що Дональд Трамп порушував питання Запорізької АЕС. Український лідер заявив, що Україна готова обговорювати можливості інвестицій в українські станції та модернізацію відповідних об'єктів. Проте про передачу АЕС у власність США не мовилося.