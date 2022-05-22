З пропозиціями Зеленського: Рада прийняла заборону символіки російських окупантів

Врахувавши пропозиції Президента Володимира Зеленського, народні депутати підтримали законопроєкт №7214 про заборону пропаганди російського нацистського тоталітарного режиму, збройної агресії Росії та символіки воєнного вторгнення в Україну.

Про це повідомив співавтор ініціативи, голова Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв. Водночас змінився статус законопроєкту на сайті Верховної Ради України.

Контекст У музеях можна: Зеленський ветував закон про заборону символіки Росії

ВР ухвалила закон про заборону пропаганди Росії: які пропозиції внесли

12 травня Володимир Зеленський не підписав закон про заборону російської символіки та повернув законопроєкт №7214 у парламент для доопрацювання. Серед пропозицій Президента, врахованих в ухваленому сьогодні законі, передбачається розширення кола випадків, коли символіку "Z" і "V" можна використовувати метою, яка не має ознак пропаганди російського нацистського тоталітарного режиму. Серед винятків:

експозиції музеїв,

тематичні виставки,

бібліотечні фонди;

наукова діяльність, в тому числі під час наукових досліджень;

під час викладення або реконструкції (зокрема історичної) історичних подій;

у посібниках і підручниках, які використовуються у навчальному, навчально-виховному та освітньому процесах.

Також закон забороняє утворення і діяльність громадських об’єднань дії яких спрямовані на ліквідацію незалежності України, зміну конституційного ладу, порушення суверенітету і територіальної цілісності держави, підрив безпеки або незаконне захоплення державної влади. Як пояснив Потураєв, у символіці громадських об’єднань також заборонено використовувати "Z" та "V", які асоціюються із воєнним вторгненням росіян в Україну.

, законопроєкт №7214 забороняє використання латинських літер "Z", "V" без правомірного контексту або в контексті виправдання збройної агресії.

Важливо, що законопроєкт офіційно визнає Росію державою-терористом, яка здійснює геноцид українського народу, масові вбивства громадян України, вчинення міжнародних злочинів проти цивільного населення, використання заборонених методів війни, руйнування цивільних об’єктів та об'єктів критичної інфраструктури, створення штучних гуманітарних катастроф.

Заборона російської символіки в інших країнах

Указ про заборону російських символів підписав президент Естонії Алар Каріс. До речі, під заборону потрапила й стара символіка, зокрема георгіївська стрічка. Порушників можуть покарати штрафом у розмірі до 120 євро або навіть арештом.

Депутати Сейму Литви внесли пропозицію про заборону використання георгіївської стрічки та символу Z, поширивши на них обмеження, що стосуються нацистської та комуністичної символіки.

У Молдові остаточно заборонили георгіївську стрічку та символи "Z" і "V", якими Росія позначає військову техніку у війні проти України. Заборону затвердила президентка Молдови Майя Санду.

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