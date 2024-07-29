У Карелії знесло дамбу, селища пішли під воду: показуємо на карті, де це сталося

У Росії знову прорвало дамбу. Цього разу інцидент стався в Карелії на Біломорсько-Балтійському каналі.

У країні-агресорці, вочевидь, знов розпочався сезон прорваних дамб. Спершу "не витримала напруги" гребля у Челябінській області на Кіалімському водосховищі, а тепер ось надзвичайна ситуація сталася в Карелії.

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НС на Біломорсько-Балтійському каналі

У Росії стався розмив перемички між 10-м та 11-м шлюзами Біломорсько-Балтійського каналу. Зазначається, що перемичка була тимчасовою. Її ставили на час реконструкції.

У Сегезькому окрузі Карелії введено режим надзвичайної ситуації. Повідомляється, що вода рухається у напрямку дачного кооперативну "Балтійський".

Зниклими вважалися шестеро осіб. Згодом чотирьох людей знайшли живими.

Де прорвало дамбу у Карелії: дивіться на карті

Кооператив "Балтійський" розташований на відстані 13 кілометрів від селища Надвоїці/ Скриншот

: Біломорсько-Балтійський канаал – штучна водна артерія, побудована на півночі СРСР (нині Росії), що з'єднує Біле море та Онезьке озеро з можливістю подальшого виходу в Балтійське море у районі Санкт-Петербурга. Збудований між 1931 та 1933 рр. у рекордно короткий термін, за 1 рік і 9 місяців, руками в'язнів ГУЛАГу. За різними даними, під час будівництва померло до 200 тисяч робітників.