В Омській області прорвало дамбу: уже затоплені сотні будинків, триває евакуація

У Росії знову потоп. Цього разу прорвало дамбу в Омській області. Уже відомо про затоплення сотні будинків.

Окупанти нібито проводять евакуацію. Про це з посиланням на росЗМІ пише 24 Канал.

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"Прогноз щодо паводка невтішний"

Депутат російської думи заявив, що все почалося з села Ашевани. Андрєй Альохін запевняв, що людей нібито "евакуювали", зокрема, переселили до школи, втім, згодом затопило і її.

Тож жителів перевезли до Усть-Ішима, а ще везуть до міста. Втім, переселятися нібито погодилися не всі.

Прогноз щодо паводка невтішний,

– поскаржився губернатор Віталій Хоценко.

За даними МНС, рівень води в річках Ішим та Іртиш продовжує підійматися. В Іртиші – вже 869 сантиметрів, в Ішимі поблизу села Оріхове – 1 633 сантиметри.

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В Омській області прорвало дамбу / Фото з росЗМІ

В Усть-Ішимському районі вже підтоплено 317 житлових будинків та 467 присадибних ділянок. Обмежено рух на 5 ділянках автошляхів. Відрізаними залишаються щонайменше 19 населених пунктів.

За словами пропагандистів, загалом евакуйовано 401 особу, зокрема, 120 дітей. У двох пунктах тимчасового розміщення 86 осіб, зокрема, 13 неповнолітніх.

У селі Ашевани підтоплено 125 житлових будинків та 130 присадибних ділянок. Звідти нібито евакуювали 94 людей, зокрема, 34 дитини.

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У Росії вже не вперше прорвало дамбу

Зауважимо, що вечері 5 квітня в російському Орську прорвало дамбу. У зону затоплення потрапили тисячі будинків та десятки жителів.

Також під 10-метровим шаром води опинився Оренбург.

Цікаво, що затопило й місто Курган, де розташований єдиний на всю Росію завод з виготовлення БМП.

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