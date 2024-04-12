Бояться, що обкрадуть свої ж: в Оренбурзі росіяни живуть на даху затопленого будинку

У російському місті Орськ 5 квітня прорвало дамбу та затопило багатотисячне місто. Під воду почали йти будинки також в інших містах. Зокрема, в Оренбурзі росіяни живуть у наметі на даху затопленого недобудованого будинку.

Росіянка розповіла, що вони з чоловіком не хочуть покидати затоплений будинок, бо дуже вже бояться місцевих мародерів, які можуть вкрасти їхнє майно, передає 24 Канал. Вона плакалась, що до їхнього подвір'я досі так і не завітали рятувальники.

Читайте також В Оренбурзі – масова евакуація під звуки сирени: вода дісталася до багатоповерхівок

Росіяни живуть у наметах на даху

Росіянка скаржилась, що вони змушені жити на даху затопленого будинку. Усе тому, що вони бояться, щоб їх не обікрали місцеві. На даху вони розмістили два намети. В одному з них ночують та готують їсти. Там стоїть дві розкладачки, на яких вони з чоловіком сплять, пічка, яку розпалюють, на ній же готують їсти. Інший намет вони використовують як туалет.

Ми тут ночуємо, готуємо їсти, ховаємось від дощу. А це наш туалет. Тому що скрізь вода, тому доводиться закриватись трошки від сторонніх очей,

– бідкається вона.

Також у росіян на даху є генератор. Ним вони заряджають автомобільний акумулятор, від нього ж проведене світло.

Як росіяни живуть на даху / Скриншоти з відео

Прорив дамби в Орську: головне