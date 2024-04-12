Бояться, що обкрадуть свої ж: в Оренбурзі росіяни живуть на даху затопленого будинку
У російському місті Орськ 5 квітня прорвало дамбу та затопило багатотисячне місто. Під воду почали йти будинки також в інших містах. Зокрема, в Оренбурзі росіяни живуть у наметі на даху затопленого недобудованого будинку.
Росіянка розповіла, що вони з чоловіком не хочуть покидати затоплений будинок, бо дуже вже бояться місцевих мародерів, які можуть вкрасти їхнє майно, передає 24 Канал. Вона плакалась, що до їхнього подвір'я досі так і не завітали рятувальники.
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Росіяни живуть у наметах на даху
Росіянка скаржилась, що вони змушені жити на даху затопленого будинку. Усе тому, що вони бояться, щоб їх не обікрали місцеві. На даху вони розмістили два намети. В одному з них ночують та готують їсти. Там стоїть дві розкладачки, на яких вони з чоловіком сплять, пічка, яку розпалюють, на ній же готують їсти. Інший намет вони використовують як туалет.
Ми тут ночуємо, готуємо їсти, ховаємось від дощу. А це наш туалет. Тому що скрізь вода, тому доводиться закриватись трошки від сторонніх очей,
– бідкається вона.
Також у росіян на даху є генератор. Ним вони заряджають автомобільний акумулятор, від нього ж проведене світло.
Як росіяни живуть на даху / Скриншоти з відео
Прорив дамби в Орську: головне
- У районі міста Орськ Оренбурзької області 5 квітня прорвало дамбу. Вода почала поступово затоплювати домоволодіння. Під водою опинилися тисячі приватних будинків.
- Незабаром повінь дійшла до Оренбурга. Саме тут рівень води сягнув найвищої позначки.
- Російський Оренбург 12 квітня продовжує йти на дно. Фахівці заявляють, що рівень води в річці Урал перевищив позначку у майже 2 метри. Такий рівень води окупанти називають небезпечним, адже він затопить тисячі будинків, якщо зростатиме й далі. Пік паводку триматиметься протягом двох днів – 12 – 13 квітня. А після очікується падіння рівня води.
- Якщо раніше в Оренбурзі підтопленими були приватні будинки, то тепер вода почала підтоплювати багатоповерхівки у старій частині міста. Перші поверхи будинків вже опинилися під водою. Тому зараз Оренбурзі триває масова евакуація під звуки сирени.
- Варто зазначити, що паводок трапився не лише в Оренбурзькій області. Річка Том теж вийшла з берегів і затопила кілька населених пунктів Томської та Кемеровської областей.