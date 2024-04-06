Мер Орська гучно осоромився: за кілька днів до прориву дамби заперечував можливість затоплення
Мер міста Орськ, в якому прорвало дамбу та затопило будинки, публічно сконфузився. Він запевняв місцевих жителів, що цього не станеться.
Мер російського міста Васілій Козупица заперечував затоплення перед проривом дамби Орську. Про це повідомляють ЗМІ країни-агресорки.
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Що наговорив мер
Міський голова Орська 3 квітня виклав допис у соцмережах. У ньому Козупіца відзвітував про перевірку місцевої дамби.
Мер заявляв, що дренажні та водопропускні колодязі облаштовані відповідно до проєкту греблі. Також він назвав наявність води у тіла гідротехнічної споруди "нормальним явищем".
Поспілкувався з жителями, які мешкають поблизу Уралу. Побоювань у людей, що їх може затопити, немає. Згадали часи, коли Орськ переживав повінь без дамби. Тоді паводком топило будинки на вулиці Набережній. Наразі такої загрози немає,
– запевняв Козупіца.
За кілька днів до прориву греблі він написав, що цьогорічна повінь є першою та серйозною перевіркою дамби на міцність.
Тим часом місцеві жителі показують, як їхні будинки "не затопило". Обережно, на кадрах присутня ненормативна лексика російською!
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Яка ситуація в Орську
- У п'ятницю ввечері, 5 квітня, в російському медіапросторі почали з'являтися повідомлення про прорив дамби та затоплення Орську. Це місто розташоване в Оренбурзькій області Росії.
- Основна версія пояснює прорив греблі різким таненням снігу, а також підвищенням рівня води в річці Урал та в Іриклінському водосховищі. Соцмережами шириться чимало відео та фото з місця подій. Місцева влада почала евакуацію населення.
- В інтернеті з'явилася інформація про щонайменше 4 загиблих. Після цього пропаганда Кремля почала це терміново спростовувати та заявляти, що люди нібито померли внаслідок інших обставин, а не через затоплення.
- Станом на 6 квітня затоплення Орська продовжується. Рівень води у місті став критичним.
- У Старому місті на цей час підтоплено вже понад 600 будинків на 9 вулицях. Міський голова попередив про ризик ізоляції цього мікрорайону.