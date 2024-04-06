Мер Орська гучно осоромився: за кілька днів до прориву дамби заперечував можливість затоплення

Мер міста Орськ, в якому прорвало дамбу та затопило будинки, публічно сконфузився. Він запевняв місцевих жителів, що цього не станеться.

Мер російського міста Васілій Козупица заперечував затоплення перед проривом дамби Орську. Про це повідомляють ЗМІ країни-агресорки.

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Що наговорив мер

Міський голова Орська 3 квітня виклав допис у соцмережах. У ньому Козупіца відзвітував про перевірку місцевої дамби.

Мер заявляв, що дренажні та водопропускні колодязі облаштовані відповідно до проєкту греблі. Також він назвав наявність води у тіла гідротехнічної споруди "нормальним явищем".

Поспілкувався з жителями, які мешкають поблизу Уралу. Побоювань у людей, що їх може затопити, немає. Згадали часи, коли Орськ переживав повінь без дамби. Тоді паводком топило будинки на вулиці Набережній. Наразі такої загрози немає,

– запевняв Козупіца.

За кілька днів до прориву греблі він написав, що цьогорічна повінь є першою та серйозною перевіркою дамби на міцність.

Тим часом місцеві жителі показують, як їхні будинки "не затопило". Обережно, на кадрах присутня ненормативна лексика російською!

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