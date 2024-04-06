Російський Орськ – під водою: показуємо на карті місто, де прорвало дамбу
У російському місті Орськ прорвало дамбу. Через те, що місто поступово йде під воду, в Орську розпочали евакуацію населення, а рятувальники повідомляють про перших жертв.
У п'ятницю, 5 квітня, російські телеграм-канали почали повідомляти, що в Орську стався прорив дамби, передає 24 Канал. Тоді росіяни заявляли, що надзвичайна подія спричинена різким таненням снігу, підвищенням рівня води в річці Урал та Іриклінському водосховищі.
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Російські ЗМІ повідомили, що щонайменше чотири людини загинули після прориву дамби в Орську. Водночас пропагандисти намагаються терміново спростувати заяви про жертви в Орську після затоплення. Вони заявляють, що знайдені тіла не пов'язані з затопленням, а ці люди загинули "внаслідок інших обставин".
Де розташований Орськ
Орськ є другим за величиною містом в Оренбурзькій області Росії. Ця область, як і саме місто, межує з Казахстаном.
Місце розташування Орська: дивіться на карті
Водночас відстань до обласного центру, Оренбурга, становить 300 кілометрів.Цікаво! Свого часу російський царський режим відправив українського письменника та художника Тараса Шевченка на заслання до Орської фортеці.
Прорив дамби в Орську: що відомо
- Ввечері 5 квітня в російському місті Орськ прорвало дамбу. У зону затоплення потрапили понад 4 тисячі будинків та понад 10 тисяч жителів. Коли дамбу почало проривати, її намагалися засипати. Однак нічого з цього не вийшло.
- Ширина обвалення гідротехнічної споруди становить 10 метрів, а рівень річки Урал, станом на ранок 6 квітня, – 9,27 метра, що більш ніж на 2 метри вище за небезпечний рівень.
- Мер міста Орськ повідомив, що рівень води у місті став критичним. Наразі затопило Старе місто, там уже відсутній зв'язок та інтернет. Також мер Орська наголосив, що піде вода з міста "не раніше ніж через 1,5 – 2 тижні".
- Водопостачання Орська знизилося на 30%, частина обладнання підтоплена, запустити його дистанційно складно. Також у Старому місті є проблеми з інтернетом і зв'язком.