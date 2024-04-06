Російський Орськ – під водою: показуємо на карті місто, де прорвало дамбу

У російському місті Орськ прорвало дамбу. Через те, що місто поступово йде під воду, в Орську розпочали евакуацію населення, а рятувальники повідомляють про перших жертв.

У п'ятницю, 5 квітня, російські телеграм-канали почали повідомляти, що в Орську стався прорив дамби, передає 24 Канал. Тоді росіяни заявляли, що надзвичайна подія спричинена різким таненням снігу, підвищенням рівня води в річці Урал та Іриклінському водосховищі.

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Російські ЗМІ повідомили, що щонайменше чотири людини загинули після прориву дамби в Орську. Водночас пропагандисти намагаються терміново спростувати заяви про жертви в Орську після затоплення. Вони заявляють, що знайдені тіла не пов'язані з затопленням, а ці люди загинули "внаслідок інших обставин".

Де розташований Орськ

Орськ є другим за величиною містом в Оренбурзькій області Росії. Ця область, як і саме місто, межує з Казахстаном.

Місце розташування Орська: дивіться на карті

Водночас відстань до обласного центру, Оренбурга, становить 300 кілометрів.

Прорив дамби в Орську: що відомо

Ввечері 5 квітня в російському місті Орськ прорвало дамбу. У зону затоплення потрапили понад 4 тисячі будинків та понад 10 тисяч жителів. Коли дамбу почало проривати, її намагалися засипати. Однак нічого з цього не вийшло.

Ширина обвалення гідротехнічної споруди становить 10 метрів, а рівень річки Урал, станом на ранок 6 квітня, – 9,27 метра, що більш ніж на 2 метри вище за небезпечний рівень.

Мер міста Орськ повідомив, що рівень води у місті став критичним. Наразі затопило Старе місто, там уже відсутній зв'язок та інтернет. Також мер Орська наголосив, що піде вода з міста "не раніше ніж через 1,5 – 2 тижні".

Водопостачання Орська знизилося на 30%, частина обладнання підтоплена, запустити його дистанційно складно. Також у Старому місті є проблеми з інтернетом і зв'язком.

Свого часу російський царський режим відправив українського письменника та художника Тараса Шевченка на заслання до Орської фортеці.