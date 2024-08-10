Елементи єдиного плану: який ефект для фронту матимуть події в Курській області

В Курській області п'ятий день відбуваються бойові дії. Росіяни не можуть стабілізувати ситуацію на власній території, зосереджуючи певні ресурси на Курщині.

Керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія XXI" Павло Лакійчук наголосив у розмові з 24 Каналом, що просування у Курській області Росії імовірно змусить ворога розтягнути резерви на більшу територію та відвернути їх від інших гарячих точок на фронті.

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Може бути удар на випередження

Зараз на Покровському напрямку тривають важкі бої. Росіяни намагаються просуватися, і ця ситуація дуже небезпечною.

Відповідно можливі цілі подій на Курщині з військового погляду – спробувати відтягнути російські ресурси з напрямків головного удару, у такий спосіб послабивши противника на Сході і в перспективі – на Харківському напрямку. Він нагадав, що Курська та Харківська область – це зона дій одного угруповання противника – "Північ".

Тому якщо давити на Курщині, ворог буде слабшати на Харківщині, і звідти його будемо витискати,

– підкреслив Лакійчук.

Також, імовірно, просування на Курщині – це удар на випередження. Глава ГУР Кирило Буданов ще у травні 2024 рок, оцінюючи вторгнення росіян на Харківському напрямку, наголошував, що потужне угруповання противника формується у напрямку на Сумщину.

Можна припустити, якби не було зараз рейду у Курську область, то за місяць, можливо у вересні, військо Владіміра Путіна могло б так само лізти у Сумську область, як зараз воно діє у Харківській,

– припустив Павло Лакійчук.

Саме тому, на його думку, не можна виключати, що події на Курщині та бойові дії на Сході і на Харківщині – це елементи єдиного плану.

Як зазначають у Західних ЗМІ, прорив на Курщині

мав "поставити Кремль у незручне становище". Також його метою могло бути змусити російське міноборони "перерозподілити ресурси". Крім того, події на Курщині можуть спровокувати невдоволення та розчарування у російському суспільстві.