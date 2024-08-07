Це дуже серйозно: як у російській армії можуть відреагувати на події в Курську

Російська влада підтвердила, що 6 серпня кордон у Курській області прорвали. Туди перекинули додаткові резерви, а бої у прикордонній зоні тривають.

Таку ситуацію вже не можна було приховати. Як розповів 24 Каналу політтехнолог Михайло Шейтельман, якби проблеми не були настільки масштабними, то влада їх би приховала.

Дивіться також Окупанти показали карту боїв у Курській області: бідкаються, що бої не стихають

Як реагують у російській армії

Варто звернути увагу на те, як на ситуацію реагуватимуть російські військові у Курську. Частину з них вивели після бойових дій в Україні. А тут раптом на їхній території починаються заворушення.

Це дуже серйозно. Бо раніше росіяни заявили б, що це все провокації. Більшого зростання напруги вже не могло й бути,

– зауважив політтехнолог.

А тепер російських військових ще можуть звинуватити в тому, що кордон прорвали. Лише уявіть їхню реакцію. Вони легко подумають, для чого їм взагалі така Росія, де треба воювати, а потім тебе зроблять в усьому винним.

Через таке ставлення російські військові у будь-який момент можуть вирішити перестати опиратися. До того ж навіщо воювати на боці Росії, якщо вона навіть не може захистити свій кодон. Навряд чи росіяни перейдуть на український бік, але розхитування армії зсередини цілком можливе.

Нагадаємо, російська влада заявила, що кордон прорвали Збройні Сили України. У ворожому міноборони додали, що завдають вогневого ураження у відповідь.

У мережі вже публікують кадри з першими російськими полоненими. Вони скаржаться на дії командирів, але так і не змогли висловити свого ставлення до війни.